Stenen van 6500 kilo versterken Afsluitdijk in Nederland KVE

23 april 2018

17u30

Bron: Belga 0 Bij de totale make-over die de Afsluitdijk in Nederland de komende vier jaar ondergaat, wordt de waterkering bekleed met enorme stenen van 6500 kilo per stuk. Voor het maken van deze speciale betonblokken, die in elkaar vast grijpen, verrijst in Harlingen een fabriek.

Rijkswaterstaat maakte vandaag bij de presentatie van de plannen bekend dat in totaal 75.000 van deze reuzestenen nodig zijn, die als een nieuwe huid over de Afsluitdijk komen te liggen. Ze worden met speciaal ontwikkeld materieel vervoerd en geplaatst en zijn voorzien van een chip voor observatie en onderhoud.

De ruim 30 kilometer lange Afsluitdijk, die in 1932 werd voltooid, is aan versterking toe om ook in de toekomst bestand te zijn tegen de ergste stormen. De oude dijk blijft bij de verbouwing intact. Behalve de innovatieve dijkbekleding komt er meer, vertelde projectmanager Joost van de Beek bij de presentatie in Kornwerderzand (Friesland), een dorp langs de Afsluitdijk. Bij Den Oever, aan de Noord-Hollandse kant, komen extra spuisluizen om IJsselmeerwater af te voeren. Daarin worden pompen gebouwd. Die kunnen straks maar liefst 235.000 liter per seconde verwerken. De energie voor de pompen wordt ter plaatse opgewekt met zonnepanelen.

Vispassage

Andere zaken die worden 'meegenomen', zijn een vismigratierivier (een speciale vispassage) zodat vissen makkelijker natuurlijke leef- en paaigebieden kunnen bereiken. Met daarbij een centrale die energie haalt uit het contact van het zoete IJsselmeerwater met het zoute water van de Waddenzee. Ook een fiets- en wandelpad over de hele dijk en uitkijkpunten staan in de plannen.

Het 927 miljoen euro kostende project moet in 2022 klaar zijn. De uitvoering en eerste 25 jaar van onderhoud zijn in handen van het consortium Levvel, met daarin BAM, Van Oord en Rebel.