Stenen of stalen muur oorzaak van Amerikaanse shutdown? Trump heeft geen idee AW

27 december 2018

16u03

Bron: NYT 0 De werking van de Amerikaanse overheid werd intussen al vijf dagen geleden gedeeltelijk stopgezet. Dat gebeurde nadat de Democraten van het Huis en Amerikaans president Trump het niet eens raakten over de financiering van een grensmuur met Mexico . Geen wonder want Trump veranderde het afgelopen jaar enkele keren van gedachten.

Vandaag onderhandelen de wetgevers nogmaals over de geplande uitgaven van de VS. Een gunstige uitkomst waarbij Democraten, Republikeinen en Trump het eens raken, zou de shutdown van de overheid kunnen opheffen.



Maar daar ziet het er voorlopig niet naar uit. Trump is immers al een tijdje bezig over zijn beruchte muur. Hij kreeg er zelfs al een budget voor, maar dat besteedde hij aan andere zaken zoals drones, hekwerk en andere barrières. Nu wil hij een muur van cement. Of was het een stalen muur? Kostenplaatje? Meer dan vijf miljard euro extra. De drones en andere technologische snufjes zijn in ieder geval gedegradeerd tot “toeters en bellen”.

(Lees verder onder de Twitterberichten)

The most important way to stop gangs, drugs, human trafficking and massive crime is at our Southern Border. We need Border Security, and as EVERYONE knows, you can’t have Border Security without a Wall. The Drones & Technology are just bells and whistles. Safety for America! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

A design of our Steel Slat Barrier which is totally effective while at the same time beautiful! pic.twitter.com/sGltXh0cu9 Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Hekken of cement?

Partijleider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi maakt duidelijk dat haar partij weinig reden tot onderhandelen heeft: “Trump zegt dat we een muur nodig hebben. Maar de ene keer gaat het om een muur gebouwd met hekken, nu gaat het weer over een muur van cement”. Bovendien kreeg Trump al eens twee miljard dollar voor grensbeveiliging. Dat diende hij te verdelen over zo’n 150 kilometer. Uiteindelijk werd het besteed aan de beveiliging van minder dan twintig kilometer.



Een muur (van cement of staal) zou ook een enorme bijdrage van Amerikaanse inwoners vereisen. “Die muur zou een gelduitgave betekenen waar de belastingbetaler helemaal niets aan heeft”, zegt Robert Menendez, Democraat in New Jersey.

Muur is geen probleem, ook geen oplossing

“De muur is trouwens niet het probleem, en staat ver verwijderd van de oplossing”, duidt Bennie Thomson, Democraat in Mississippi. “De muur zou slechts een politiek antwoord zijn op andere problemen.” Democraten geloven niet dat een muur een oplossing zal bieden voor hedendaagse problemen waaronder de beruchte migrantenkaravaan.

Het ziet er dus naar uit dat de impasse zeker nog voortduurt tot de nieuw verkozen parlementsleden in januari vergaderen. Of totdat Trump duidelijk weet en communiceert wat voor ’n muur hij nu wil.