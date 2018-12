Stemming uitgesteld? May vreest “grote onzekerheid” in VK als haar brexitakkoord sneuvelt in parlement KV TMA KVE

09 december 2018

01u33

Bron: Belga 2 In een interview met de Britse Daily Mail waarschuwt de Britse premier Theresa May er vandaag voor dat Groot-Brittannië in “onbekende wateren” terechtkomt als de parlementsleden het brexitakkoord niet goedkeuren dat ze heeft onderhandeld met Brussel.

“Als ik zeg dat we echt in onbekende wateren terechtkomen als deze deal sneuvelt, dan hoop ik dat mensen begrijpen dat dit is wat ik echt geloof en waarvoor ik echt bang ben dat het kan gebeuren”, zegt de Britse premier. “Het zou voor grote onzekerheid zorgen in de natie, met een zeer groot risico dat de brexit niet doorgaat of dat we de Europese Unie verlaten zonder akkoord.”

May kampt met een opstand van parlementsleden binnen haar eigen Conservatieve Partij. Het lijkt onwaarschijnlijk dat ze genoeg stemmen zal verzamelen om de deal dinsdag door het parlement te sluizen.





“De stemming gaat door”

Downing Street ontkende gisteravond wel dat May de stemming mogelijk zal uitstellen om een nederlaag te vermijden. “De stemming gaat door dinsdag”, zei een woordvoerder. In de media was daarover speculatie ontstaan.

De Sunday Times meldde vandaag evenwel dat May naar Brussel zou afzakken om in een laatste poging een betere deal met de Europese Unie te bedingen. Ministers en medewerkers zouden haar ervan hebben overtuigd dat zij dit moet doen om haar eigen parlementsleden over de brug te krijgen. De premier zou dan vandaag bekendmaken dat de voor dinsdag voorziene stemming in het Lagerhuis wordt uitgesteld.

In een poging de rebellerende Tories achter zich te krijgen heeft May vandaag gewaarschuwd “oprecht te vrezen” dat Labourleider Jeremy Corbyn van de gelegenheid zou profiteren om via nieuwe verkiezingen de macht te veroveren, zo schreef de Daily Mirror. Ofwel dat er geen compromis met de Europese Unie zou zijn.

Nog volgens de krant, die zichzelf een “intelligent tabloid” noemt, zouden Conservatieve ministers opties voor een plan B overwegen, waaronder een nieuw referendum omtrent de brexit.

“Britten willen in EU blijven”

Luttele dagen voor de cruciale stemming in het Lagerhuis wil een meerderheid van de Britten in de Europese Unie (EU) blijven, blijkt uit een peiling waar The Independent dan weer mee heeft uitgepakt.

Volgens de door BMG Research verrichte enquête wil nu 52 procent van de Britse bevolking in de EU blijven in plaats van eruit te stappen. Steun voor het blijven nam sinds de zomer toe. Deze maand sneuvelde, na een stijging met drie procentpunt sinds november, de 50 procentgrens, toen de complexe realiteit van de brexit het land bereikte, aldus de krant.

Bijna de helft van de Britten denkt ook dat het door de Conservatieve premier Theresa May bereikte akkoord met Brussel een “slechte deal” is, en dat het parlement het dinsdag moet verwerpen.