Stemming Liberia dag na Kerstmis: voetballegende George Weah roept zijn kiezers op niet te veel te drinken

Bron: belga 0 REUTERS Liberia kiest overmorgen wie president Ellen Johnson Sirleaf zal opvolgen: de 51-jarige voetballegende George Weah, die geldt als favoriet, of de 73-jarige vicepresident Joseph Boakai. Sirleaf was de eerste vrouwelijke staatsleider in Afrika.

De eerste ronde van de verkiezingen vond al op 10 oktober plaats. Weah behaalde toen 39 procent van de stemmen, Boakai 29 procent. Omdat geen van de kandidaten een absolute meerderheid achter zich kreeg, was voor 7 november een tweede ronde gepland tussen Weah en Boakai. Die werd uitgesteld omdat oppositiekandidaat Charles Brumskine - die in de eerste ronde op de derde plaats was geëindigd - een klacht indiende wegens massale fraude.

Klacht verworpen

Vicepresident Boakai sprak daarna ook zijn steun uit voor die klacht. Het hooggerechtshof besliste daarop de tweede voor onbepaalde tijd uit te stellen. Omdat een onderzoek naar de mogelijke verkiezingsfraude geen bewijzen aan het licht bracht, besliste het hooggerechtshof op 7 december de klacht te verwerpen en de organisatie van een tweede stemronde mogelijk te maken.

De kiesbureaus zullen open zijn van 9 uur tot 19 uur Belgische tijd. Ongeveer 2,1 miljoen kiezers zijn ingeschreven. De eerste resultaten worden uitgeroepen door de nationale kiescommissie, naar verwachting enkele dagen later. Vanwege de datum van de tweede ronde riep het kamp van Weah kiezers op "niet te veel te drinken" tijdens Kerstmis, om de dag erna in staat te zijn vroeg te gaan stemmen.

Burgeroorlog

George Weah, in 1995 winnaar van de Gouden Bal, is ook buiten Liberia de bekendste kandidaat, maar binnen en buiten Liberia bestaat de vrees dat hij een marionet is van de intussen opgesloten warlord en oud-president Charles Taylor. Taylor startte in 1989 een van de wreedste burgeroorlogen op het Afrikaanse continent. In 2012 werd hij veroordeeld tot 50 jaar cel, een straf die hij uitzit in Groot-Brittannië.

Zittend president Ellen Johnson Sirleaf, het eerste vrouwelijke staatshoofd op het Afrikaanse continent en laureaat van de Nobelprijs voor de Vrede in 2011, mag zich niet opnieuw kandidaat stellen na twee termijnen van zes jaar. Begin volgend jaar krijgt het land de eerste democratische machtsoverdracht in zijn recente geschiedenis.