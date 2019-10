Stemming brexitdeal uitgesteld: wat nu? Redactie

19 oktober 2019

16u25

Bron: ANP/Belga 0 De Britse premier Boris Johnson heeft een forse nederlaag geleden in het parlement. Dat stemde voor een amendement waarin staat dat zijn brexitdeal nog niet wordt goedgekeurd. Wat nu?

In het zogenoemde Letwin-amendement dat vandaag werd goedgekeurd, staat dat het Lagerhuis pas definitieve goedkeuring geeft aan de brexitdeal als de bijbehorende wetgeving is goedgekeurd door het parlement.



Johnson haalt daardoor de deadline niet die het parlement hem heeft opgelegd. Hij kreeg tot vandaag de tijd om parlementaire goedkeuring te krijgen voor zijn brexitdeal of een Brits vertrek uit de EU zonder deal, anders moest hij uitstel van de brexitdeadline vragen. Het parlement heeft nu echter de motie herschreven waarmee de regering aan die eis wilde voldoen.



De Britse premier blijft echter strijdvaardig “Ik ga niét over uitstel onderhandelen met EU”, beklemtoonde hij. Johnson zegt dat hij de wet die de deal omzet komende week in het parlement zal indienen. Zo hoopt hij alsnog tegen 31 oktober met zijn akkoord uit de Europese Unie te vertrekken.