Stemming brexitdeal uitgesteld: wat nu? Redactie

19 oktober 2019

16u25

Bron: ANP/Belga 0 De Britse premier Boris Johnson heeft een forse nederlaag geleden in het parlement. Dat stemde voor een amendement waarin staat dat zijn brexitdeal nog niet wordt goedgekeurd. Wat betekent dat voor de brexitsaga?

In het zogenoemde Letwin-amendement dat vandaag werd goedgekeurd, staat dat het Lagerhuis pas definitieve goedkeuring geeft aan de brexitdeal als de bijbehorende wetgeving is goedgekeurd door het parlement. Er wordt vandaag dus niet gestemd over het akkoord, zoals normaal werd gepland.



Omdat de stemming wordt uitgesteld, haalt Johnson de deadline niet

die het parlement hem heeft opgelegd. Hij kreeg immers tot vandaag de tijd om parlementaire goedkeuring te krijgen voor zijn brexitdeal of een Brits vertrek uit de EU zonder deal. Dat betekent dus dat hij nu uitstel van de brexitdeadline moet vragen aan de EU.



Maar dat is Johnson naar eigen zeggen niet van plan. “Ik ga niét over uitstel onderhandelen met EU”, beklemtoonde hij. Het is onduidelijk of Johnson bedoelt dat hij de wet wil negeren door geen uitstel te vragen. Waarnemers sluiten niet uit dat de regering toch zo’n verzoek naar de EU zal sturen, maar vooral wil laten zien dat de premier dat met grote tegenzin doet.