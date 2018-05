Stemmen zonder stempel van kiesraad en stembussen weghalen uit oppositieregio's: in Turkije kan het allemaal kv

31 mei 2018

18u51

Bron: Belga 0 Het Turkse grondwettelijk hof heeft het bezwaar van de grootste oppositiepartij CHP tegen controversiële veranderingen in de kieswet afgewezen. De wet is conform de grondwet, besliste het hof volgens het staatspersbureau Anadolu vandaag. De centrumlinkse Republikeinse Volkspartij had geargumenteerd dat de wijziging van de kieswet fraude in de hand kan werken en had daarom de schrapping van enkele paragrafen gevraagd.

De kieswet werd in maart op voorstel van de islamatisch-conservatieve regeringspartij AKP van president Recep Tayyip Erdogan en de aan haar verbonden extreemrechtse Partij van Nationalistische Beweging (MHP) veranderd. Nu zullen onder andere ook stemmen als geldig worden beschouwd als de stempel van de kiesraad op de enveloppe ontbreekt. Stembussen kunnen bovendien uit "veiligheidsoverwegingen" naar een andere locatie worden verplaatst.

Volgens de kiesraad werden deze week al stembussen in 19 provincies verplaatst. Volgens Anadolu worden daardoor 144.000 kiezers getroffen. De pro-Koerdische oppositiepartij HDP (Democratische Partij van de Volkeren) had kritiek geuit op het feit dat de stembussen vooral uit gebieden werden weggenomen, waarin de partij de grootste steun geniet. Op 24 juni vinden in Turkije de parlements- en presidentsverkiezingen gelijktijdig plaats.