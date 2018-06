Stembureaus open voor lokale verkiezingen in Zuid-Korea IB

13 juni 2018

02u44

Bron: Belga 0 In Zuid-Korea zijn deze ochtend om 6 uur lokale tijd (gisterenavond om 23 uur Belgische tijd) de stemlokalen geopend. De Zuid-Koreanen trekken, een dag na de historische top tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump, naar de stembussen voor gedeeltelijke regionale verkiezingen. Die worden gezien als een evaluatie van het eerste jaar van president Moon Jae-in.

Moon geniet volgens peilingen veel vertrouwen bij de Zuid-Koreanen, aldus persagentschap Yonhap. Dat komt onder meer omdat hij gezien wordt als de drijvende kracht achter de doorbraak in de diplomatie met Noord-Korea, die dinsdag zijn hoogtepunt kende tijdens de top tussen Trump en Kim. De president heeft van in het begin gepleit voor een verbetering van de betrekkingen met buurland Noord-Korea. Eerder dit jaar schreven Noord- en Zuid-Korea al geschiedenis door op de Olympische Spelen onder dezelfde vlag deel te nemen.

De Democratische Partij van Moon zou volgens peilingen de grote winnaar worden van de verkiezingen, mede door de positieve evolutie van de betrekkingen op het Koreaans schiereiland. De voornaamste oppositiepartij LKP zou nog steeds lijden onder de afzetting van ex-president Park Guen-hye in 2017 vanwege beschuldigingen van corruptie.

Vrees voor lage opkomst

Er werd - vooral bij de oppositie - gevreesd dat de opkomst voor de verkiezingen relatief laag zou zijn omdat de Zuid-Koreanen afgeleid zouden zijn door de top in Singapore. Vorige week vond echter al een vervroegde stemronde plaats, waaraan 20,14 procent van de kiezers deelnam. De nationale verkiezingscommissie verwacht dan ook dat meer dan 60 procent van de 42,9 miljoen kiesgerechtigden naar de stembussen zullen trekken. De hoogste opkomst ooit bij de lokale verkiezingen in Zuid-Korea was 68,4 procent in 1995, toen de verkiezingen voor het eerst georganiseerd werden.

Bij de verkiezingen staan 4.016 lokale postjes op het spel, waaronder die van 17 provinciale en grootstedelijke leiders en 226 hoofden van kleinere administratieve eenheden. Daarnaast worden zetels in het nationaal parlement voor 12 districten verdeeld.

De stembureaus sluiten woensdag weer om 18 uur lokale tijd (11 uur Belgische tijd).