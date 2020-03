Stembureaus in drie Amerikaanse staten geopend voor Democratische voorverkiezingen, zorgt coronavrees voor lagere opkomst? TT

17 maart 2020

16u58

In de Verenigde Staten zijn de stembussen in drie staten opengegaan voor de Democratische voorverkiezingen van vandaag. Kiezers in Florida, Illinois en Arizona - in Ohio is de stembusgang op het allerlaatste moment uitgesteld door de coronacrisis - zullen er hun keuze maken tussen de nog overblijvende kandidaten Joe Biden en Bernie Sanders. Biden ligt in alle staten op kop, de vraag is of kiezers afgeschrikt zullen worden door het coronavirus.

Officieel tellen de Verenigde Staten nu 5.000 besmettingen met het coronavirus, en vielen er 85 doden. Maar door het gebrek aan testen gaan experts ervan uit dat het werkelijke aantal veel hoger moet liggen. Verschillende staten en steden zoals New York troffen al drastische maatregelen om de verspreiding in te dijken. Ook vijf staten stelden de Democratische voorverkiezingen al uit naar een latere datum. Naast Ohio gaat het om Kentucky, Louisiana, Maryland en Georgia, allemaal staten die de komende weken op het programma stonden. Maar door de uitbraak van het coronavirus zijn de gezondheidsrisico’s te groot, menen de lokale overheden.

Drie van de vier staten vandaag lieten de uitbraak echter niet aan hun hart komen. In totaal vallen er 441 afgevaardigden te verdienen. In Florida, de grootste prijzenpot van vandaag, staan 219 afgevaardigden op het spel. De Sunshine State is daarmee de vierde grootste van alle 50 staten. De bij de oudere Democratische bevolking populaire Biden staat er in de peiling gemiddeld op 65 procent, Sanders moet het met 25 procent stellen. Ook in Illinois, de thuisstaat van ex-president Barack Obama, waar 155 afgevaardigden te winnen zijn, staat Biden op 60 procent tegenover 30 procent voor Sanders. Arizona met zijn 67 afgevaardigden zou eveneens grotendeels voor Biden zijn, met ongeveer 50 procent van de stemmen tegen 34 voor Sanders.

Achterstand

Voor Sanders ziet het er dus niet al te best uit, gezien de achterstand die hij ondertussen al heeft opgelopen in de race. De 'democratische socialist’ moest op Super Tuesday begin maart al de duimen leggen tegen Biden, en ook op ‘Big Tuesday' vorige week deelde Biden klappen uit. Voorlopig staat Biden op 898 afgevaardigden, nog wel ver af van de benodigde absolute meerderheid van 1.991 op de partijconventie in de zomer. Maar op dit moment ziet niemand in hoe Sanders ooit zijn achterstand nog zou kunnen goedmaken, zeker als Biden vandaag zijn voorsprong nog vergroot en zich opnieuw kan profileren als de enige echte frontrunner. Sanders staat voorlopig op 745 afgevaardigden.

Voorlopig is het in elk geval erg rustig aan de Democratische stembureaus, en veel mensen hebben eerder al gestemd via het systeem van 'early voting’. In Florida hebben zo al meer dan een miljoen mensen voor vandaag gestemd, in Illinois meer dan 800.000.