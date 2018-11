Stelende vrouw schrokt doodleuk peperdure diamant naar binnen ADN

05 november 2018

15u29 0 Twee dieven zijn in Dubai wel heel ver gegaan om een peperdure diamant te stelen. Terwijl één van de rovers de juwelier afleidde met allerlei vragen, ging een vrouw er met een diamant van 3.27 karaat vandoor. Later slikte de dame het grote exemplaar zonder verpinken in.

Pas drie uur later besefte het personeel dat de diamant, met een waarde van zeker 300.000 dirham (zo’n 71.802 euro) was verdwenen. Meteen werden de bewakingsbeelden bekeken en zagen de juweliers dat een Aziatische vrouw die had weggemoffeld onder haar jas en was buitengestapt, terwijl de juwelier in gesprek was met een Aziatische man.

Op andere bewakingsbeelden was te zien hoe het koppel zich vermomde in een winkelcentrum. Daarna namen ze het vliegtuig richting het Indiase Mumbai, waarna ze naar Hongkong wilden vluchten. Met de hulp van Interpol werden ze op de luchthaven van Mumbai tegengehouden. Agenten zetten de diamantrovers meteen terug op een vliegtuig richting Dubai. Op een röntgenfoto was de grote diamant goed te zien. Met de hulp van een gespecialiseerde dokter kon het juweel uiteindelijk ‘bevrijd’ worden.

