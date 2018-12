Stel zeventigers op cruise betrapt met koffers vol coke kv

11 december 2018

21u19

Bron: The Telegraph, The Guardian 0 Twee mensen van 72 en 70 jaar oud die meereisden met een cruiseschip dat op weg was van de Caraïben naar het Verenigd Koninkrijk, zijn in Lissabon betrapt met negen kilogram cocaïne. Dat delen de Portugese autoriteiten mee.

Op 4 december voerde de Portugese politie na een tip van het Britse National Crime Agency een huiszoeking uit in de kajuit van het stel, toen hun cruiseschip aanmeerde in de Portugese hoofdstad. Daarbij ontdekten ze negen à tien kilogram cocaïne verspreid over vier koffers.

Vitor Ananais, die het onderzoek van de Portugese gerechtelijke politie leidt, deelt mee dat de man en vrouw van Britse afkomst zijn. Momenteel wonen ze echter niet in Engeland, maar in een ander Europees land. “Ik kan niet zeggen welk land, omdat het onderzoek momenteel lopende is en ik wil dat niet in het gedrang brengen”, zegt hij. “We wisten wie we zochten en gingen met een huiszoekingsbevel aan boord van het schip. De drugs zaten verstopt in koffers met valse bodems en waren gelijk verdeeld over de vier koffers”, aldus Ananais.

De bejaarden reisden mee met de Marco Polo, een cruiseschip van Cruise and Maritime Voyages dat op 5 november vanuit Essex richting de Caraïben en de Azoren vertrok. Het schip heeft 610 passagiers en 294 crewleden aan boord. Nadat het koppel gearresteerd werd, zette het schip zijn reis richting het Verenigd Koninkrijk verder. Het bedrijf deelt mee “geen enkele criminele activiteit of antisociaal gedrag aan boord te tolereren.”

Op 5 december verschenen de verdachten voor de rechter. Ze verblijven momenteel allebei apart in de gevangenis.

Het stel kreeg de drugs vermoedelijk op een Caraïbisch eiland toegestopt. Onderzoek moet nog uitwijzen waar precies. Ook waar het koppel de drugs naartoe bracht, is momenteel nog een vraagteken.

Volgens Ananais viel het koppel niet op tussen de andere gasten op de cruise. “Ze reisden allen. Ze probeerden niet te beweren dat ze onschuldig waren bij hun arrestatie. Ze hebben tegen de politie niet gezegd hoe de drugs in hun koffers geraakten.”