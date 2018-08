Stel weigert handdruk, Zwitserland weigert hen staatsburgerschap Redactie

18 augustus 2018

05u28

Een islamitisch stel krijgt geen staatsburgerschap van de Zwitserse stad Lausanne, omdat het tweetal weigert om de hand te schudden van iemand van het tegenovergestelde geslacht. Hun gebrek aan respect ten aanzien van gelijkheid heeft ertoe geleid dat hun aanvraag is afgewezen, aldus Gregoire Junod, burgemeester van Lausanne.

Het stel werd een paar maanden geleden door een commissie van de gemeente geïnterviewd om te bepalen of ze in aanmerking kwamen voor staatsburgerschap. Ze struikelden vervolgens in de categorie ‘integratie’.

Junod wil niet zeggen waar het stel vandaan komt of hoe ze heten, maar kan wel zeggen dat ze "geen handen schudden met mensen van het andere geslacht". Ook hadden ze "grote moeite met het beantwoorden van vragen die werden gesteld door mensen van het andere geslacht".

Er zijn strenggelovige moslims die mensen van de andere sekse niet aanraken, tenzij het een naast familielid betreft.

Onderburgemeester Pierre-Antoine Hildbrand, lid van de driekoppige commissie die over het lot van het stel besliste, is blij met het besluit. "De grondwet en de gelijkheid tussen man en vrouw zijn sterker dan onverdraagzaamheid", reageert hij.

Het stel heeft dertig dagen de tijd om tegen de beslissing in beroep te gaan.