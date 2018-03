Stefan was de populairste man op Tinder, nu verklapt hij enkele handige tips om een date te scoren Sven Van Malderen

12 maart 2018

13u27

Bron: Daily Mail 7 Vorig jaar werd Stefan Pierre-Tomlin uitgeroepen tot populairste man op Tinder. Lees: voor hem swipeten de dames het meest naar rechts. Vermits het Londense model er nu ook zijn grote liefde leren kennen heeft, is hij de geknipte persoon om enkele handige tips te delen.

Stefan vond zijn 'soulmate' Gemma Fowler op Valentijnsdag, intussen zijn ze meer dan een jaar samen en ligt er een huwelijk in het verschiet. Maar wat is dan de zogenaamde sleutel tot succes op die datingapp?

"Zorg ervoor dat je profieltekst in het oog springt, maar maak er geen essay van", klinkt het. "'No likey, no righty' stond er bij mij te lezen (Als het je niet bevalt, swipe dan niet naar rechts; nvdr). Toon een beetje persoonlijkheid, zodat mensen meer van jou willen ontdekken. Link het profiel ook met je Instagramaccount, zo kunnen geïnteresseerden je beter leren kennen en het geeft ook een extra gevoel van vertrouwen."

"Chat nooit langer dan enkele dagen"

Volgens Stefan is een online match zelfs beter dan iemand in het echt ontmoeten. "Het is gewoon de toekomst. Iedereen zit verzameld op één plek, het is op die manier veel makkelijker om je keuze te maken."

Als er een klik is, draai dan niet rond de pot. "Die persoon wil weten wat je bedoeling is, dus wees daar van in het begin duidelijk over. Laat hem of haar aan het woord en stel relevante vragen. Een chat mag nooit langer dan enkele dagen duren. Je staat toch te popelen om je date te ontmoeten, dus waarom wachten?"

A true special weekend for Lee and Shaunna's Wedding 💍👰🏻 Thanks for inviting us! My suite is @velsvoir Killed it again ❤️💥#theeganwedding #killinit #couple #wedding #dublin #thelifeofspt Een foto die is geplaatst door null (@itsstefan) op 17 jul 2017 om 17:37 CEST

"Geen chemie in discotheek"

Het model was twee jaar lang vrijgezel toen hij Gemma leerde kennen. Twee maanden na het eerste afspraakje verwijderde hij zijn Tinderprofiel. "Ik was een heel gelukkige single, maar het werd stilaan tijd om me te settelen. Nu heb ik mijn beste vriendin gevonden. Ik heb haar al meegenomen naar Marbella, Parijs en haar thuisstad Dublin. Eind maart heb ik een nieuwe verrassingstrip voor haar in petto, Australië en de Malediven staan alvast nog op het verlanglijstje."

Als Stefan ooit weer single zou worden, keert hij meteen terug naar Tinder. "In een discotheek komt er vaak een onenightstand van en daar blijft het dan bij. Er is geen chemie, er zijn geen gemeenschappelijke punten. Als je op voorhand weet dat je interesses deelt, is de kans op een stevige relatie veel groter."

P l a y I n g ✨ with B a l l S 🐧 Outfit aw18 @11_degrees Een foto die is geplaatst door null (@itsstefan) op 05 mrt 2018 om 18:13 CET