Stefaan De Clerck over Franckens asielvoorstel aan Puigdemont: “Niet stoer doen rond iets dat niet aan de orde is”

Luc Beernaert

13u32

Bron: VRT NWS 0 photo_news “Franckens piste om de afgezette Catalaanse president Puigdemont de kans te geven een asielaanvraag in te dienen in ons land is stoerdoenerij en voorbarig. We hoeven geen probleem te creëren dat er niet is”. Dat zegt voormalig minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) op Radio 1 over de uitspraak van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) dat Carles Puigdemont asiel kan aanvragen in ons land.

Gisteren zei staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken dat Catalanen die zich politiek bedreigd voelen in ons land asiel kunnen aanvragen. Daar rekent hij de minister-president Puigdemont ook bij. “Dat is puur wettelijk”, zei Francken, en hij verwees naar eerdere aanvragen van mensen uit Baskenland.

Basken niet uitgeleverd

Maar die gevallen vallen niet te vergelijken, zegt De Clerck, die de zaak in de jaren 90 op zijn bureau kreeg als minister van Justitie. “Het dossier dat destijds behandeld is in België betrof inderdaad Basken. Maar het was bijna het omgekeerde. Het ging om mensen van wie Madrid de uitlevering vroeg vanwege terroristische activiteiten. België is aanvankelijk ingegaan op die vraag, maar vervolgens is dit door de rechtbank en door het Hof voor de Rechten van de Mens geblokkeerd en uiteindelijk is het niet doorgegaan. Dat had niets te maken met een asielaanvraag, het was een uitleveringsdiscussie. Dat is fundamenteel verschillend.”

“Geen asielvraagstuk”

“De hypothese dat er Catalanen naar België zouden komen en dat er dan een procedure wordt opgestart om een uitlevering te vragen, dat is een totaal andere procedure. Het hele justitieapparaat moet dan ingeschakeld worden, dat is geen asielvraagstuk”, zegt De Clerck, die meent dat het zover niet zal komen. “Ik denk dat men in Spanje wel slimmer zal zijn dan dat.”

Volgens De Clerck is Franken aan het anticiperen op een situatie die niet aan de orde is. Hij noemt het stoerdoenerij. “Ik denk dat we best vanuit België geen probleem creëren dat er niet is en niet stoer doen rond iets dat niet aan de orde is.”

“Andere houding dan voor moslims op de vlucht”

Oud-sp.a-minister Monica De Coninck geeft Francken gelijk in de zin dat Catalanen wettelijk gezien het recht hebben om een asielaanvraag in te dienen. “Maar het is het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen dat een advies moet geven en moet nagaan of Spanje nog een veilig land is waar de mensenrechten gerespecteerd worden.”

“Ik denk dat ze hun machteloosheid in dit dossier willen compenseren met een beetje stoer doen”, zegt De Coninck over de N-VA. “Ik constateer dat de staatssecretaris nu zeer voluntaristisch is, in tegenstelling tot zijn houding tegenover vluchtelingen met een moslimachtergrond. Het is een andere houding.”

