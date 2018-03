Steenrijke zakenman die beleggers oplichtte en opschepte dat gerecht hem niets kon maken, riskeert nu toch jarenlange celstraf. En hij lijkt het plots te beseffen KVDS

09 maart 2018

08u35

Bron: The Washington Post 1 Het is intussen twee jaar geleden dat het FBI de omstreden beleggingsfondsmanager Martin Shkreli (34) uit zijn flat in Manhattan, New York haalde. De man die onder meer bekend werd doordat hij een medicijn opkocht voor hiv-patiënten en de prijs ervan opdreef met 5.000 procent – van 11 tot 609 euro per pil – werd vorige zomer schuldig bevonden aan het oplichten van investeerders. Vandaag kan zich dat vertalen in een gevangenisstraf van meer dan 10 jaar. En waar hij altijd pochte dat niets of niemand hem iets kon maken, slaat hij plots een berouwvolle toon aan.

“Ik aanvaard dat ik ernstige fouten heb gemaakt”, klinkt het in een brief van drie pagina’s die hij schreef aan de rechter die zijn zaak voorzit. “Maar ik geloof nog altijd dat ik een goed persoon ben, met heel wat potentieel. Mijn proces en mijn verblijf van zes maanden in een zwaarbeveiligde gevangenis waren een angstaanjagende wake-upcall. Ik begrijp nu dat ik moet veranderen.”

Berouw

Zijn berouw zou echter te laat kunnen komen. De openbare aanklager vraagt minstens 15 jaar cel, zijn verdediging hoopt dat hij ervan af komt met 12 tot 18 maanden, maar zelfs dat laatste zou al een grote toegeving zijn voor de man die ooit opschepte dat hij ongenaakbaar was, zelfs nadat hij vorige zomer schuldig werd bevonden aan oplichting. (lees hieronder verder)

Shkreli werd vooral berucht toen hij het 62-jaar oude geneesmiddel Daraprim opkocht en de prijs met bijna 600 euro per pil de hoogte in dreef. De publieke opinie vond dat hij stal van doodzieke mensen, maar zelf zag hij het als zijn heilige opdracht om zijn investeerders een maximale winst te bezorgen. Hij weigerde om de prijs omlaag te halen.

Zijn investeerders kregen vorige zomer echter het deksel op de neus toen duidelijk werd dat Shkreli tegen hen gelogen had met twee van zijn beleggingsfondsen, MSMB Capital en MSMB Healthcare. Hij zou ook geprobeerd hebben om de aandelenkoers te beïnvloeden van een farmaceutisch bedrijf dat hij had opgericht, Retrophin.

Miljoenen

Shkreli bracht miljoenen bij elkaar voor MSMB Capital, maar niet zo veel als hij tegen zijn investeerders zei. Toen hij een slechte gok deed waardoor zijn aandelenfonds ten dode was opgeschreven, probeerde hij dat volgens het Openbaar Ministerie toe te dekken door geld te gebruiken van Retrophin en aandelen om zijn investeerders uit te betalen. (lees hieronder verder)

De verdediging van de man gebruikt al de hele tijd dezelfde argumenten: er zou geen hard bewijs zijn in de zaak en hij zou zijn rijke investeerders alleen maar nog rijker hebben gemaakt. “De jury kon niet vaststellen dat Martin gedreven werd door hebzucht of dat hij zijn investeerders financiële schade toebracht in de drie veroordelingen voor verzekeringsfraude”, aldus advocaat Benjamin Brafman.

Om hun verdediging te ondersteunen lieten de advocaten van Shkreli tientallen brieven van familie, vrienden en collega’s afgeven aan rechter Kiyo Matsumoto. Daarin stellen zij dat de man niet de crimineel is waarvoor hij nu wordt versleten.

Onoprecht

Volgens de openbare aanklager is het berouw van Shkreli echter onoprecht en was het feit dat hij al zijn investeerders kon terugbetalen eerder een bewijs van zijn schuld dan van zijn onschuld. “Hij heeft nog geen enkele keer toegegeven dat hij gelogen heeft tegen zijn investeerders en zich schuldig maakte aan fraude”, klonk het. (lees hieronder verder)

Dat lijkt gestaafd te worden door het gedrag van Shkreli in de cel. Hij toonde daar al meermaals zijn minachting voor het gerecht, zelfs nadat hij vorig jaar schuldig was bevonden. Volgens de Washington Post zou hij in januari onder meer in een e-mail de ernst hebben weggelachen van het feit dat hij miljoenen dollars kwijtraakte door zijn veroordeling.

Wu-Tang Clan

Shkreli kreeg al twee keer eerder zijn zin niet van de rechter. Matsumoto wees zijn verzoek af om de veroordelingen te verwerpen en besliste al dat hij 6 miljoen aan activa moest afstaan, onder meer een schilderij van Pablo Picasso en een uniek album van de Wu-Tang Clan.