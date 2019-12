Exclusief voor abonnees Steenrijke Russische cybercriminelen rijden rond in luxewagens met het woord ‘DIEF’ als kenteken Bert Lanting

07 december 2019

11u10

Bron: de Volkskrant 52 Honderden miljoenen euro’s heeft een groep Russische hackers, Evil Corp, de afgelopen jaren buitgemaakt door bankrekeningen van bedrijven en particulieren te plunderen. Twee kopstukken van de hackersgroep, Maksim Jakoebets en Igor Toerasjev, werden donderdag door de Amerikaanse en Britse autoriteiten aangeklaagd.

De leden van Evil Corp zouden zich schuldig hebben gemaakt aan bankfraude en het verspreiden van malware. Daarmee zouden ze enorme bedragen achterover hebben gedrukt van bedrijven en particulieren in ruim veertig landen. Veel moeite om hun ambacht te verbergen doen ze niet: de cybercriminelen rijden rond in luxeauto's met in hun kenteken uitdagend het woord BOP, Russisch voor ‘DIEF’.

De grote man achter de operatie is de 32-jarige Maksim Jakoebets, die zich graag laat filmen met zijn op bestelling gemaakte Lamborghini. In een andere video is te zien hoe hij rondscheurt op het plein voor de Moskouse staatsuniversiteit. Zijn huwelijk vierde Jakoebets met een groots festijn waaraan hij ruim een kwart miljoen euro uitgaf.

