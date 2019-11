Steenrijke oprichter Cirque du Soleil opgepakt voor cannabisteelt mvdb

Bron: AFP 3 Guy Laliberté, de steenrijke oprichter van het Cirque du Soleil, is dinsdag opgepakt voor het kweken van cannabis op zijn privé-atol in Frans-Polynesië. Dat vernam nieuwsagentschap AFP van het Openbaar Ministerie in hoofdstad Papeete, dat daarmee eerdere informatie van tv-zender Polynésie Première bevestigde.

De bal ging enkele weken geleden aan het rollen toen de gendarmerie van het Franse overzeese gebied een vertrouweling van de miljardair arresteerde. Deze persoon was in het bezit van verdovende middelen. Speurders troffen op zijn smartphone foto’s van cannabisplantages aan.



Laliberté (60), die als ruimtetoerist in 2009 naar het internationaal ruimtestation ISS reisde, kreeg meteen na zijn landing op de luchthaven handboeien om. Hij verschijnt vandaag voor de onderzoeksrechter. Zijn bedrijf Lune Rouge bracht een verklaring naar buiten waarin geheel ontkracht wordt dat de zestiger betrokken is “bij de verkoop van, of handel in verdovende middelen.” Hij gebruikt de cannabis voor “medische” en “strikt persoonlijke doeleinden”, luidt het .



AFP haalt een van de 120 medewerkers van het privé-atol aan. Deze anonieme bron stelt onomwonden dat elk personeelslid ervan weet dat de Franstalige Canadees cannabisteler is. Hij spreekt van “enkele tientallen planten.”



De voormalig straatartiest wiens vermogen op 2,5 miljard dollar wordt geschat, investeerde in het verleden in zijn thuisland al in medicinale cannabis. Laliberté biedt sinds dit jaar zijn atol te huur aan voor 900.000 euro per week. Zestien luxevilla’s zijn onderdeel van het domein.