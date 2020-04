Steenrijke Noorse zakenman opgepakt na verdwijning echtgenote 1,5 jaar geleden ttr

28 april 2020

12u08

Bron: belga 4 De Noorse politie heeft de steenrijke zakenman Tom Hagen opgepakt. Dat gebeurde anderhalf jaar na de verdwijning van zijn echtgenote. Agenten arresteerden de 70-jarige Hagen, toen hij zijn huis in de gemeente Lørenskog verliet om naar zijn werk te gaan, berichten Noorse media.

De echtgenote van de zakenman, Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, verdween op 31 oktober 2018. Het leek aanvankelijk te gaan om een ontvoering, maar de autoriteiten verklaarden later dat de vrouw vermoedelijk om het leven is gebracht. Het verzoek om losgeld was mogelijk bedoeld om onderzoekers op het verkeerde been te zetten.

"De verdenkingen tegen Hagen werden met de tijd sterker", aldus openbaar aanklager Ase Kjustad Eriksson tijdens een persconferentie. De politie zal nu het huis van Hagen en zijn echtgenote doorzoeken. "Er was geen ontvoering. Die maakte deel uit van een opzettelijke misleiding", aldus Tommy Broske, die het onderzoek leidt.

Verwacht wordt dat Hagen tot woensdag in voorlopige hechtenis moet blijven tot hij voor de rechter moet verschijnen. Er werden geen andere arrestaties verricht in de zaak, aldus de politie nog.

De financiële site Kapital schatte Hagens rijkdom vorig jaar op 1,7 miljard Noorse kroon (omgerekend zo’n 175 miljoen euro). Hagen is een investeerder die vooral actief is in energie en vastgoed.

