Steenrijke erfgename Dell-imperium (24) verlooft zich met 16 jaar oudere vriend en showt ring van 2 miljoen euro Koen Van De Sype

14u38

Bron: Daily Mail 0 Instagram Alexa Dell en haar verloofde Harrison. De feestdagen zijn dit jaar extra leuk voor Alexa Dell (24), de erfgename van computerimperium Dell Technologies. Op vakantie in een hotel van haar ouders op Hawaii vroeg haar vriend Harrison Refoua (40) haar ten huwelijk met een diamanten ring van 12 karaat, die 2 miljoen euro waard zou zijn.

Alexa is de dochter van Michael Dell, wiens fortuin geschat wordt op 19,9 miljard euro. Daarmee staat hij volgens zakentijdschrift Forbes op de 38ste plaats in de ranglijst van rijkste mensen ter wereld. Alexa was met haar vriend op vakantie in het Four Seasons in Kona, toen de vastgoedinvesteerder haar het aanzoek deed. Het gebeurde tijdens een diner bij kaarslicht op het strand. De twee leerden elkaar een jaar terug kennen na een blind date die gemeenschappelijke vrienden hadden georganiseerd.

Kunstverzamelaar

De erfgename – die kunstverzamelaar is en in de consultancy zit – kon haar geluk niet onder stoelen of banken steken en postte meteen foto’s van de verlovingsring op sociale media. “Hij heeft het goed gedaan”, schreef ze bij een video waarin ze het glinsterende juweel showde. “Een diamanten ring van 12 karaat kost al gauw een half miljoen, maar rekening houdend met de slijpwijze en helderheid schat ik deze rond de 2 miljoen euro”, aldus Hamish Shephard van weddingplannerapp Bridebook.co.uk. (lees hieronder verder)

Instagram

Het is niet de eerste serieuze relatie van Alexa. Toen ze 20 was, viel ze voor de charmes van de CEO van Tinder, Sean Rad (toen 27), nadat ze hem had leren kennen op zijn eigen datingapp.

Twee jaar eerder was ze voor het eerst in de schijnwerpers komen te staan nadat een foto van haar en haar familie terwijl ze aan het dineren waren op hun jet op weg naar Fiji op sociale media terechtkwam. Hij verscheen op Rich Kids of Instagram Tumblr. Enkele dagen later werd haar Twitteraccount afgesloten om veiligheidsredenen, omdat ze daarop nauwgezet bijhield wat ze allemaal deed: van haar afspraken om te gaan shoppen tot het bijwonen van een diner op haar middelbare school.

Universiteit

Alexa studeerde later aan de universiteit van Columbia en liep stage bij W magazine in New York. Ze werkt intussen vier jaar als consultant voor start-ups en helpt de jonge bedrijven bij het ontwikkelen van hun bedrijfsstrategie en merk. Ze is ook actief in de Michael & Susan Dell Foundation van haar ouders, die pas nog ruim 30 miljoen euro schonk aan de slachtoffers van orkaan Harvey in Texas. (lees hieronder verder)

Instagram

Instagram

In een interview met Nextshark.com onthulde ze dat haar geprivilegieerde jeugd niet zonder de nodige valkuilen kwam. “Alle uitdagingen die mensen moeten doorspartelen zijn relatief. Zoals de meeste kinderen heb ik vrienden gehad die niet waren hoe ze zich voordeden. Dat kon aardig tegenvallen op het moment zelf, maar ik ben blij dat ik die ervaring heb gehad. Het hielp me om mensen beter te leren beoordelen. En het maakte dat ik me nu meer omring met positieve mensen.”

Jetsetleven

Uit haar posts op sociale media blijkt verder dat ze geniet van een jetsetleven. De jongste weken was ze al in Firenze, Venetië, Toscanië, Parijs, Aspen en Londen. Ze maakte samen met haar verloofde ook een stop in het Soho Farmhouse in Oxfordshire, waar prins Harry en Meghan Markle ook in het geheim heen trokken, voordat het nieuwe van hun verloving bekend werd.

Instagram

Instagram