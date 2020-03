Steenrijke erfgenaam opnieuw voor de rechter voor moord: belangrijkste bewijs is mysterieus briefje met woord ‘kadaver’ KVDS

04 maart 2020

10u13

Bron: AP, NY Times 0 Een steenrijke erfgenaam van een vastgoedimperium uit New York moet voor de tweede keer in twintig jaar voor de rechter verschijnen voor moord. De eerste keer stond de excentrieke Robert Durst (76) terecht voor de dood van zijn buurman, nu wordt hij beschuldigd van het ombrengen van een goede vriendin. Die laatste moest getuigen in de onopgeloste verdwijningszaak van de echtgenote van Robert Durst. Het bewijsmateriaal in de nieuwe zaak is echter flinterdun. Belangrijkste aanwijzing is een mysterieus briefje met het woord ‘kadaver’.

De eerste keer dat Robert Durst voor de rechter stond voor moord, was in 2003. Hij getuigde toen dat hij het lichaam van zijn buurman Morris Black (71) in stukken had gesneden, in vuilniszakken had gestopt en in de Golf van Mexico had gegooid. De jury sprak Durst toen echter vrij omdat ze geloofde dat Black per ongeluk om het leven was gekomen tijdens een gevecht om een wapen.

90 miljoen euro

Nu moet de vastgoederfgenaam – die 90 miljoen euro waard zou zijn – zich verantwoorden voor de moord op vriendin, schrijfster en maffiadochter Susan Berman. En dat zal niet losgekoppeld kunnen worden van de verdwijning van zijn vrouw, Kathleen McCormack Durst.





Kathleen was 29 toen ze op 31 januari 1982 van de aardbol verdween. De studente geneeskunde was bijna tien jaar met Durst getrouwd en leidde samen met hem een glamoureus leven van feestjes in de bekende nachtclub Studio 54 en zeilvakanties op de Middellandse Zee. De relatie verzuurde echter, volgens vrienden nadat Durst zijn vrouw tot abortus dwong.

Vijf dagen na haar verdwijning wandelde Durst een politiekantoor binnen om haar als vermist op te geven. Familie en vrienden dachten meteen dat hij er iets mee te maken had. De zus van Kathleen geloofde zelfs dat hij haar had vermoord. Haar lichaam werd echter nooit gevonden. En Durst hield vol dat hij niet wist wat er met zijn vrouw gebeurd was.

Charles Manson

Op kerstavond 2000 zagen bewoners van Benedict Canyon Drive in Los Angeles – niet ver van waar volgelingen van Charles Manson actrice Sharon Tate vermoordden in 1969 – twee honden loslopen. Ze bleken van Susan Berman. Toen de politie bij haar langsging, ontdekte die dat de achterdeur van haar huis openstond. Binnen vonden ze de vrouw. Ze was door het achterhoofd geschoten en lag in een plas bloed. Er waren geen sporen van een inbraak. Haar handtas was onaangeroerd.

Er werd een lijst van verdachten opgesteld en bovenaan prijkte de persoon die op 23 december een briefje had geschreven naar de politie van Beverly Hills. Daarop stond in drukletters het adres van Susan Berman en het woord ‘kadaver’. Opnieuw keek de politie in de richting van Durst. Maar omdat er niet voldoende bewijsmateriaal was, werd de zaak na een tijdje geklasseerd.

Durst hield zich echter niet stil. Hij praatte met de producers van de film ‘All Good Things’ (2010, met Ryan Gosling en Kirsten Dunst) over zijn leven en gaf hen toegang tot een massa privédocumenten, gerechtelijke papieren en telefoon- en kredietkaartgegevens. Dat resulteerde ook in een HBO-documentaire, die in 2015 werd uitgezonden. In ‘The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst’ vertelde de miljonair dat hij Kathleen mishandeld had en gelogen had tegen de speurders.

De filmmakers vonden ook een briefje uit 1999 dat Durst had geschreven aan Susan Berman. Net als bij het ‘kadaver’-briefje was het adres in grote drukletters geschreven en de plaatsnaam Beverly Hills verkeerd gespeld als ‘Beverley Hills’.

De grootste onthulling kwam in de laatste aflevering van de docureeks. Daarin was te zien hoe Durst naar toilet ging terwijl zijn microfoon nog altijd aanstond. “Wat heb ik toch gedaan”, hoor je hem mompelen. “Ik heb hen allemaal vermoord natuurlijk.” Zijn advocaten zouden later aanvoeren dat het hele fragment gemonteerd was. Tegen die tijd zat Durst echter al in de cel. Op beschuldiging van moord en omdat het gerecht vreesde dat hij het land zou ontvluchten.

Een nieuwe ontwikkeling in de zaak volgde op kerstavond vorig jaar, exact 19 jaar nadat het lichaam van Berman gevonden was. Durst gaf opeens toe dat hij het ‘kadaver’-briefje had geschreven. En dat hij in buurt was toen de vrouw vermoord werd. Maar hij bleef erbij dat hij niet de dader was.

Onder de radar

Woensdag gaat het proces rond de moord op Berman officieel van start. Dat zou vijf maanden gaan duren. De openbare aanklager alleen al zou meer dan 100 getuigen willen horen. Hij gelooft dat de moord in verband staat met die op Kathleen Durst en buurman Morris Black. Berman had aan Durst verteld dat ze dacht dat ze zou moeten getuigen in de verdwijningszaak van Kathleen en Durst zou gevreesd hebben dat ze te veel zou vertellen. Black zou hij gedood hebben omdat Durst – die op dat moment onder de radar leefde – zijn echte identiteit had ontdekt.

Het wordt sowieso niet makkelijk, want er zijn geen vingerafdrukken, DNA of een moordwapen gevonden in het dossier rond de dood van Berman. De openbare aanklager steunt naast het ‘kadaver’-briefje onder meer op getuigenissen van iemand die beweert dat Durst de moord op Berman aan hem opbiechtte. En van anderen die beweren dat Berman hen vertelde dat Durst zijn vrouw had vermoord en dat ze hem hielp met het opruimen van sporen.

Getekend

Durst is intussen getekend door de jaren. Hij ziet er frêle uit en loopt traag en voorovergebogen. Desondanks volgt hij alles zeer aandachtig, zo bleek vorige week al bij de selectie van de jury. Hij wil zelf getuigen en zou zijn onschuld staande houden.

Lees ook:

‘Suïcidale’ miljardair Robert Durst overgeplaatst naar psychiatrische afdeling

Reconstructie: ontvoerd voor geld dat hij niet had, daarna in stukken gesneden en gedumpt in mortelkuip (+)

Bekijk ook: