Steenrijk maar toch geldproblemen: Elon Musk zegt nog amper cash te hebben KVDS

18 oktober 2019

11u10 2 Ondanks een geschat vermogen van 21,3 miljard euro, zou Teslabaas Elon Musk amper nog over cash beschikken. Dat heeft hij zelf getuigd in een rechtszaak die een Britse duiker tegen hem aanspande voor laster en eerroof. De man hielp vorig jaar mee aan een reddingsactie van een ploeg jonge voetballertjes uit een grot in Thailand en werd door Musk “een pedofiel” genoemd.

Musk haalde verscheidene keren uit naar Vernon Unsworth. Die had het aanbod van de miljardair om een miniduikboot naar de Thaise grot te sturen om te helpen bij de reddingsoperatie afgedaan als een “pr-stunt” en gezegd dat de machine geen enkel nut zou hebben. Dat schoot bij Musk in het verkeerde keelgat en hij maakte de duiker op Twitter uit voor “pedo”.

Spijt

Achteraf beweerde hij daar spijt van te hebben, maar in een e-mail aan een reporter schilderde hij Unsworth toch weer af als “kinderverkrachter”. De Brit en zijn juridisch team geloven dan ook niet dat het berouw van Musk oprecht is. Musk probeerde de klacht al enkele keren te laten verwerpen door de rechter, maar tot nu toe lukte dat niet. Het proces zou op 2 december starten.





In de gerechtsdocumenten van de zaak ontdekte nieuwsmagazine Bloomberg iets opmerkelijks. Musk zou namelijk getuigd hebben dat hij “financieel niet liquide” is. Lees: dat hij niet voldoende geld heeft “om aan kortlopende financiële verplichtingen te voldoen” of anders gezegd “amper cash” heeft. (lees hieronder verder)

Op zich hoeft dat niet te verbazen, want het zou een probleem zijn waar nog wel toplui van grote bedrijven mee te kampen hebben. Zij krijgen immers vaak een deel van hun verloning in de vorm van niet liquide aandelen of aandelenopties, in plaats van in cash.

Ook bij Musk zou dat het geval zijn. Een groot deel van zijn fortuin zou vastzitten in aandelen van zijn autobedrijf Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX. En het zou niet eenvoudig – mogelijk zelfs onmogelijk – zijn om die snel te verkopen voor cash.

Salaris

Musk weigerde in het verleden een salaris en bonussen in cash. Toen de krant The New York Times eerder dit jaar schreef dat Musk in 2018 iets meer dan 2 miljard euro verdiende als CEO van Tesla, reageerde het autobedrijf zelf dat hij eigenlijk 0 dollar gekregen had dat jaar.

De verklaring: het geld zit in aandelenopties die gekoppeld zijn aan het behalen van bepaalde ambitieuze financiële doelstellingen. Volgens het compensatieakkoord dat Musk heeft met Tesla, zou hij op een indrukwekkende manier langs de kassa passeren als het bedrijf die doelstellingen haalt, maar voorlopig krijgt hij niets. Een deel van die doelstellingen is immers wel al bereikt, maar die rond bijvoorbeeld de aandelenprijzen is nog niet in zicht.

