Steekpartij in winkelcentrum in Manchester: vijf gewonden, verdachte aangehouden

11 oktober 2019

13u16

Bij de steekpartij in het centrum van Manchester zijn vijf mensen gewond geraakt. Hoe erg ze eraan toe zijn, is voorlopig niet duidelijk. De verdachte is aangehouden.

Het Arndale winkelcentrum in de Britse stad is ontruimd. Ook het tramverkeer bij het winkelcentrum is stilgelegd. De hulpdiensten zijn inmiddels ter plaatse en behandelen de gewonden.

Op sociale media is te zien hoe een man buiten het winkelcentrum gevat wordt door enkele politieagenten met een taser. Vermoedelijk gaat het om de dader. De Britse politie laat in een mededeling weten dat het om een veertiger gaat. Hij wordt momenteel vastgehouden voor ondervraging.

Het onderzoek wordt toevertrouwd aan de anititerreurpolitie. Er wordt wel benadrukt dat er momenteel nog geen duidelijkheid bestaat over de motieven van de dader. Ook andere pistes dan terrorisme behoren nog tot de mogelijkheden.