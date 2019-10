Steekpartij in winkelcentrum in Manchester: drie gewonden, verdachte aangehouden AW/SVM/TTR

11 oktober 2019

13u16

Bron: Belga/anp 16 Bij de steekpartij in het centrum van Manchester omstreeks 12.15 uur zijn zeker drie mensen gewond geraakt. Eerder was sprake van vijf gewonden maar dat klopt niet. De krant de Manchester Evening News meldde dat een van de slachtoffers ernstig gewond is geraakt. De verdachte is aangehouden. Premier Boris Johnson zegt geschokt te zijn door het incident.

Het winkelcentrum Arndale in de Britse stad is ontruimd. Ook het tramverkeer bij het winkelcentrum is stilgelegd. De hulpdiensten zijn inmiddels ter plaatse en behandelen de gewonden. Volgens Manchester Evening News gaat het daarbij om één zwaargewond slachtoffer: een man (50) zou in zijn buik en rug zijn gestoken. Een 19-jarige vrouw is met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht, evenals een andere vrouw van wie de leeftijd niet bekend is. De toestand van beiden is stabiel, aldus de politie.

Een vierde slachtoffer, een vrouw van in de 40, hoefde niet naar het ziekenhuis. Zij bleek niet gestoken, stelden de hulpdiensten vast. Eerder was melding gemaakt van vijf gewonden, maar dat klopt niet, zegt de politie van Manchester.

Op sociale media circuleren beelden van buiten het winkelcentrum. Daarop is te zien hoe twee agenten een man in bedwang houden. Een agent heeft zojuist zijn taser gebruikt, de andere agent houdt de man met zijn knie op de grond gedrukt. De man op de grond draagt een jas met capuchon en een muts op zijn hoofd. Of deze man de dader is en of hiermee het incident ten einde is gekomen, is niet duidelijk.

Wel heeft de politie zojuist gemeld dat een persoon is aangehouden vanwege het incident. De politie van de regio Manchester laat in een mededeling op Twitter weten dat het om een veertiger gaat. Hij wordt momenteel vastgehouden voor ondervraging.

Specialist officers are continuing to respond to an incident at the Arndale shopping centre in #Manchester city centre. pic.twitter.com/HCiyKaIBV3 Greater Manchester Police(@ gmpolice) link

“Geen duidelijkheid over motief”

Het onderzoek wordt toevertrouwd aan de antiterreurpolitie. Er wordt wel benadrukt dat er momenteel nog geen duidelijkheid bestaat over de motieven van de dader. Ook andere pistes dan terrorisme behoren nog tot de mogelijkheden. “In dit vroege stadium houden we rekening met alle mogelijke motieven, omdat we de precieze omstandigheden rond dit vreselijke incident nog niet kennen”, laat de politie weten. “Gezien de locatie van de aanval en de aard ervan, leidt de antiterrorisme-eenheid het onderzoek.”

Volgens getuige Freddie Houlder ging het zeker niet om bendegeweld. “Hij liep rond en stak willekeurig mensen neer. Een dame mag van geluk spreken dat ze een dikke jas droeg. Toen de politie bevestigde dat hij een echt mes gebruikte, is ze in tranen uitgebarsten.”

In Manchester kwamen ruim twee jaar geleden 22 mensen om het leven tijdens een concert van Ariane Grande. Een zelfmoordterrorist blies zichzelf op in de Manchester Arena. Het was de dodelijkste aanslag in jaren in Groot-Brittannië. Ook 120 mensen raakten toen gewond.

Shocked by the incident in Manchester and my thoughts are with the injured and all those affected. Thank you to our excellent emergency services who responded and who are now investigating what happened. Boris Johnson(@ BorisJohnson) link