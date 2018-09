Steekpartij in New York: drie kinderen gewond LB

21 september 2018

12u07

Bron: CBS 0 Several People Slashed, Including 3 Infants, At Day Care In Queens https://t.co/Zq9RKEi61U CBS New York(@ CBSNewYork) link In New York heeft een vrouw in een huis dat als crèche was ingericht vijf mensen met een mes aangevallen, onder hen ook kinderen. Drie kinderen raakten gewond, één zou er erg aan toe zijn. Dat meldt de politie van New York. Dat meldt CBS.

Het incident greep plaats in de wijk Flushing, in het stadsdeel Queens. Volgens de politie sloeg de vrouw even voor vier uur vanochtend (lokale tijd) toe. Een woordvoerder maakt gewag van "tal van steekwonden". De volwassen slachtoffers zijn de vader van de kinderen en een vrouwelijke collega.

De vrouw, die in de kelder van het gebouw werd aangetroffen en ook zichzelf snijwonden aan de polsen had toegebracht, is aangehouden. Ze is niet in levensgevaar, het zou om een 52-jarige vrouw gaan.

Queens stabbing: Multiple injured after woman goes on rampage at children’s nursery https://t.co/KatnQ4r5Pm pic.twitter.com/VuG7Z53DTL Daily Express(@ Daily_Express) link