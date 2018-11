Steekpartij in Melbourne is terreurincident: één dode en twee gewonden, dader doodgeschoten door politie IVI KVE

09 november 2018

07u47

Bron: BBC, Belga, The Guardian 6 In het centrum van Melbourne, Australië, heeft een man mensen aangevallen met een mes. De politie meldt dat één voorbijganger daarbij is omgekomen. Twee andere slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is door de politie doodgeschoten. De zaak wordt behandeld als een terreurincident.

De steekpartij vond plaats pal in het centrum van Melbourne, bij de kruising van Bourke Street met Swanston Street. Een man stak zijn auto in brand en stak drie mannen neer, van wie er één overleed. Er waren ook ontploffingen te horen, die werden veroorzaakt door gasflessen in de wagen.

De politie werd aanvankelijk opgeroepen voor die autobrand. “Toen de agenten ter plaatste kwamen, werden ze geconfronteerd met een man die hen bedreigde met een mes”, zegt David Clayton van de politie van de staat Victoria. “Voorbijgangers riepen dat mensen al waren neergestoken.

Dader doodgeschoten

Op beelden is de zien hoe de man de politieagenten bedreigt met het mes. Een van de agenten heeft daarop een schot gelost richting de dader. De man werd geraakt in de borst en belandde in kritieke toestand in het ziekenhuis waar hij een halfuur later overleed.

Opgelet, de beelden kunnen schokkend zijn.

Geradicaliseerde Somaliër

De dader is ondertussen geïdentificeerd: het gaat om Somaliër die in de jaren 90 naar Australië was gekomen. “Hij was gekend bij zowel de politie van Victoria en de federale inlichtingendiensten”, aldus de hoofdcommissaris. “Het gaat met name om zijn banden met familieleden die ‘persons of interest’ zijn.”

Terwijl hoofdinspecteur David Clayton tijdens een eerdere persconferentie had aangegeven dat er “geen weet is van een link met terrorisme”, komt Ashton daar nu op terug. “Het incident wordt behandeld als terrorismegerelateerd”, luidt het. “Het onderzoek is nu in handen van het antiterrorismecommando, dat bestaat uit de politie van Victoria en federale diensten.”

De hoofdcommissaris geeft te kennen dat de politie de veiligheid voor evenementen die dit weekend worden georganiseerd, opnieuw onder de loep zal nemen. Hij benadrukt wel dat er geen concrete dreiging meer is.

Slachtoffers

De politie bevestigt dat er een persoon is omgekomen bij de aanval. Het gaat om een man. Twee gewonden, ook mannen, zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Zij zijn niet in levensgevaar. De identiteit van de slachtoffers wordt voorlopig niet meegedeeld.

De agenten zijn ongedeerd.