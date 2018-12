Steekpartij in deuropening: Turkse vader neergestoken terwijl kinderen thuis zijn in Nederland Sebastiaan Quekel Maarten van den Hurk

31 december 2018

20u37 0 Een 50-jarige man van Turkse komaf is vanmiddag zwaargewond geraakt bij een steekpartij in het Nederlandse Oss. De man werd aangevallen toen hij de voordeur opende. Zijn vrouw en kinderen waren op dat moment thuis. De politie meldde rond 18.30 uur dat een man uit Oss is aangehouden als verdachte.

Een landing van de traumahelikopter trok veel bekijks in de buurt. Veel buurtbewoners rond de Sperwerstraat gingen de straat op om poolshoogte te nemen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en is nu buiten levensgevaar, meldt de politie.

Bewakingscamera's

Van de dader ontbrak tot 18.30 uur elk spoor. Hij sprong direct in een auto en reed met piepende banden weg. Waarschijnlijk staat hij op bewakingsbeelden, aangezien de woning was beveiligd met verschillende camera's. Zijn vrouw en kinderen zouden niets van de steekpartij hebben gezien en zijn ondergebracht op een veilige locatie.



De politie meldde rond 18.30 uur dat een man uit Oss is aangehouden als verdachte. De politie onderzoekt de exacte rol van de man.