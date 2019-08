Steekpartij bij metro Lyon: 1 dode, militairen ter plaatse Kevin Lau

31 augustus 2019

18u35

Bron: De Morgen 0 Door een steekpartij in een metrostation in het Franse Villeurbanne, bij Lyon, is zaterdag een dode gevallen. Zes mensen raakten gewond, van wie één ernstig, meldt de krant Le Progrès.

De gewelddadige aanval gebeurde op het metrostation Laurent-Bonnevay in de voorstad van Lyon. Meer dan dertig hulpverleners zijn bezig om de slachtoffers te helpen, die zich zowel in het station als op het voorplein bevinden. Bus- en metrolijnen zijn stilgelegd en het station is afgezet. Militairen zijn ter plaatse. Een verdachte die een mes bij zich had, is aangehouden. De politie is op zoek naar een vermoedelijke tweede aanvaller die in het bezit zou zijn van een metalen spies.

Over het motief voor de steekpartij is nog niets bekend.

