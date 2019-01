Steeds meer vraagtekens rond explosie Russisch flatgebouw: pech of toch terrorisme? Joost Bosman

03 januari 2019

22u27

Bron: AD.nl 0 Iemand die een dag tevoren een appartement huurt, een busje dat in vlammen opgaat, drie mannen die daarbij omkomen en een zwerver die een verdachte mobiele telefoon vindt. Was de explosie in de Russische stad Magnitogorsk wel een ongeluk, of toch een aanslag?

Terwijl reddingswerkers de zoekactie naar slachtoffers onder het puin van de ingestorte flat hebben opgegeven, speculeren Russische media over de toedracht van het drama dat zich op oudejaarsdag afspeelde in de Zuid-Russische industriestad Magnitogorsk.

Tot nog toe zijn 39 lijken geborgen, waaronder de stoffelijke overschotten van zes kinderen. Zes personen konden worden gered, onder wie een baby die op nieuwjaarsdag levend werd aangetroffen, na 35 uur in de vrieskou onder de brokstukken te hebben gelegen.



Volgens de lokale nieuwssite 74.ru, heeft op 30 december - een dag voordat de explosie plaatsvond - een man een appartement in het gebouw gehuurd. Uitgerekend in dat appartement zijn sporen van het explosief hexogeen aangetroffen, aldus 74.ru.

Minibus

Vervolgens vloog ‘s avonds laat op nieuwjaarsdag, op drie kilometer van de rampplek, een minibusje van het merk Gizelj in brand, en kwamen daarbij drie mannen om het leven.

Nog gekker wordt het door beelden die een getuige kon maken van de brandende minibus. Daarop zijn duidelijk schoten te horen. Ogenschijnlijk vindt rond het voertuig een vuurgevecht plaats. “Drie terroristen zijn op de avond van 1 januari in de Gizelj gedood. Ze probeerden terug te schieten. Een vierde ontsnapte en houdt zich verborgen”, meldde een bron binnen Russische machtsorganen aan Znak.com.

De nieuwssite maakt ook melding van huiszoekingen in Magnitogorsk in de nacht van 1 op 2 januari. Mensen hebben speciale politietroepen gezien in en om woningen aan de Leninstraat, en ook agenten met honden, schrijft Znak.

“Waarom vertelt het openbaar ministerie nog steeds niets over de toedracht van de ramp? En waarom weten we nog altijd niet wie de drie omgekomen mannen zijn?”, vraagt de site zich af. “In 100 procent van de andere gevallen had het OM dat allang laten weten.”

Zwerver

Bovendien zegt de bron van Znak dat een gasexplosie vrijwel zeker niet de oorzaak van de ramp kan zijn. “Daarvoor moet je een enorme concentratie gas hebben. Ofwel heeft iemand opzettelijk het gas opengezet, ofwel was het geen gas.’’

De bron onthult ook dat een zwerver in een vuilnisbak in een winkelcentrum vlak bij de rampflat een telefoon heeft gevonden, met daaraan draden die mogelijk verbonden waren met een zelfgemaakt explosief. Ook daarvan zijn camerabeelden. Doordat de zwerver de telefoon heeft losgetrokken en meegenomen, is het explosief waarschijnlijk onschadelijk geraakt.

Tsjetsjeense terroristen

De ramp in Magitogorsk slingert Rusland bijna twintig jaar terug in het verleden. In 1999 explodeerden bommen in vier verschillende flatgebouwen, waarvan twee in Moskou. Daarbij kwamen bijna driehonderd mensen om het leven. De angsthysterie die daardoor ontstond, zou uiteindelijk de toen net aangetreden Russische premier Vladimir Poetin in het zadel helpen als president.

Tsjetsjeense terroristen kregen destijds de schuld van de ontploffingen, wat voor het Russische leger reden was om de deelrepubliek Tsjetsjenië binnen te vallen. Sinds het najaar van 2015 is Moskou nauw betrokken bij de oorlog in Syrië tegen IS. Ook dat heeft in het verleden in Rusland zelf al tot aanslagen geleid.