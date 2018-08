Steeds meer Turken ontvluchten hun land en vragen asiel aan in Griekenland HR

27 augustus 2018

12u34

Bron: ANP, The Washington Times 0 Steeds meer Turken ontvluchten hun land en vragen asiel aan in Griekenland. Alleen al in juli gebeurde dat 687 keer, melden Griekse media. Sinds begin dit jaar heeft Athene al bijna 2000 Turken geregistreerd.

Volgens een officier van de kustwacht is het werkelijke aantal veel groter, omdat velen zich niet bij de autoriteiten melden. Ze reizen door naar West- of Midden-Europa.

De stroom kwam op gang na de mislukte poging in de zomer van 2016 om de Turkse leider Recep Tayyip Erdogan ten val te brengen. Het jaar voor deze staatsgreep schreef Griekenland 43 Turkse asielzoekers in, in 2016 al 189 en in 2017 zelfs 1827. Een onbekend aantal mensen is om het leven gekomen tijdens de oversteek van de Egeïsche Zee of de grensrivier Evros.

President Erdogan liet na de coup tienduizenden tegenstanders oppakken wegens vermoedelijke betrokkenheid. Door de economische crisis die zich momenteel doet voelen, besluiten nog meer Turken te vertrekken.