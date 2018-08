Steeds meer plastic afval hoopt zich op in Italiaanse meren ADN

06 augustus 2018

16u01

Bron: Belga 0 Vakantiegangers in Italië houden maar beter rekening met plastic afval dat aanspoelt op de stranden van de Italiaanse meren, zo waarschuwde Legambiente, een milieubeschermingsgroep.

Gemiddeld bevinden zich twee stukken plastic afval per vierkante meter in het Gardameer en het Comomeer, aldus Legambiente. De groep nam in juni en juli stalen op 20 stranden langs vijf meren.

Volgens Giorgio Zampetti, directeur van Legambiente, toont dit aan dat de ongerustheid over het ophopen van plastic afval niet beperkt mag zijn tot de oceanen. Heel wat van het afval dat in rivieren wordt gedumpt, komt terecht in de meren, waar het zich in "verontrustende hoeveelheden" ophoopt.

Il problema del #marinelitter, e in particolare l'invasione della plastica, non riguarda soltanto i mari e gli oceani, ma anche fiumi e laghi. Lo dimostra la nostra indagine realizzata durante @golettadeilaghi. Scopri tutto qui ► https://t.co/ycJBgKxlRz pic.twitter.com/Qw9I2cHx08 Legambiente Onlus(@ Legambiente) link