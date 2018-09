Steeds meer 'McSleepers' in Hongkong: slapen in een McDonald's die 24 uur open is mvdb

14 september 2018

18u40 0 McDonald's-restaurants in Hongkong die de klok rond zijn geopend, hebben steeds vaker te maken met zogenoemde 'McSleepers' of 'McRefugees': armoedigen of eenzamen die er de nacht komen doorbrengen.

Hun aantal werd in 2015 nog op 256 geschat, inmiddels is er sprake van een verdubbeling, stelt een onderzoek van het internationaal ondernemersnetwerk Junior Chamber International.

Lang niet alle 'McSleepers' zijn dakloos. Het gaat vaak om werkenden die een torenhoge huur moeten neertellen voor een piepklein, schamel appartement zonder enig comfort. Van stromend water, een toilet of airconditioning kunnen ze vaak enkel dromen. Het is daarom geen wonder dat velen langsgaan bij McDonald's. In 84 van de 110 filialen in Central Hongkong zijn die faciliteiten non-stop voorhanden. Komt nog bij dat ze met hun bescheiden inkomen niet in aanmerking komen voor iets beters. In het afgelopen decennium zijn de huur- en woningprijzen naar schatting met 200 procent gestegen.

Andere 'McSleepers' overnachten in McDonald's om de eenzaamheid te doorbreken of om familiale conflicten uit de weg te gaan. De 'McRefugees' worden door filiaalhouders gedoogd, indien ze consumeren.



Hulporganisaties roepen de plaatselijke overheid op om meer te investeren in betaalbaar wonen in de volgebouwde regio. Hongkong telt meer dan 7,1 miljoen inwoners en geldt als een van de meest dichtbevolkte plaatsen ter wereld (gemiddeld 6.541 personen per vierkante kilometer). Ter vergelijking, België kent een bevolkingsdichtheid van 376 mensen per vierkante kilometer. 1 op 5 inwoners van Hongkong leeft onder de armoedegrens.