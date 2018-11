Steeds meer landen gekant tegen VN-migratiepact: ook Israël en Polen haken af kv

20 november 2018

16u23

Bron: Belga, ANP 0 Israël en Polen ondertekenen het VN-migratiepact niet. Dat hebben de regeringen van de twee landen laten weten. Eerder haakten ook de Verenigde Staten, Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Bulgarije en Estland al af.

In het migratiepact staan richtlijnen voor de omgang met migranten. Het 34 pagina's tellende akkoord, dat voluit het 'Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration' heet, moet zorgen dat migratiestromen in betere banen worden geleid. De ondertekening moet plaatsvinden tijdens een top die op 10 en 11 december wordt gehouden in Marrakesh.

Het totale aantal migranten wereldwijd wordt becijferd op 258 miljoen, ofwel 3,4 procent van de wereldbevolking.



Critici van het pact vrezen dat de soevereiniteit van staten wordt ingeperkt en dat migratiestromen nog meer bevorderd worden.

Israël

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zijn ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten dat niet wordt meegedaan aan de officiële ondertekening van het verdrag in Marokko. Hij zegt in een verklaring dat “we vastberaden zijn onze grenzen te verdedigen tegen illegale indringers”.

Volgens de Israëlische autoriteiten verblijven er momenteel zo’n 40.000 Afrikaanse migranten illegaal in Israël. Ze zijn vooral afkomstig uit Eritrea en Soedan en ze zijn vooral na 2007 aangekomen vanuit de Egyptische Sinaïwoestijn. De grens die daar vroeger nog poreus was, is intussen hermetisch afgesloten, onder meer met een elektronische barrière.

Polen

Ook de Poolse regering spreekt zich uit tegen het internationale akkoord. Er zou in de tekst onvoldoende zijn gegarandeerd dat landen zelf het recht houden om te bepalen welke mensen worden toegelaten op hun grondgebied, bericht persbureau PAP. Ook het onderscheid tussen legale en illegale migratie is volgens de nationalistische en conservatieve Poolse regering onvoldoende uitgeklaard. Dat kan later tot discussie over begrippen, vertalingen en interpretaties van het akkoord leiden.