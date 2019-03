Steeds meer kritiek op puinruimers en “rampzalige” omgang met crashsite in Ethiopië AW

15 maart 2019

17u55

Bron: ANP 0 Op de plek van de dodelijke vliegtuigcrash in Ethiopië worden onder meer graafmachines en vrachtwagens ingezet om de wrakstukken te ruimen. De vrees bestaat dat bewijsmateriaal verloren gaat door het gebruik van dergelijk zwaar werkmateriaal. Bovendien getuigt het van weinig respect. Dat meldden twee diplomatieke bronnen aan het persbureau Reuters.

De Boeing 737 MAX crashte afgelopen weekend zes minuten na het opstijgen in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië. Alle 157 inzittenden kwamen om het leven. Momenteel is men druk bezig met het ruimen van de wrakstukken. Dat gebeurt met graafmachines die onder meer bagage en stukken metaal van het vliegtuig opscheppen. Ook hebben politiemensen volgens getuigen selfies genomen binnen de afzetting.



“De wijze waarop wordt omgesprongen met de rampplek is rampzalig. Ze laten er trucks en graafmachines overheen rijden'', zegt een diplomaat die sommige nabestaanden vertegenwoordigt. Een andere diplomatieke bron zegt dat er vraagtekens geplaatst kunnen worden bij het gebruik van graafmachines. “Mensen vragen zich af hoe je die kan gebruiken om dingen te bergen op zo'n locatie.‘’

Ethiopian Airlines heeft volgens Reuters niet gereageerd op vragen over de gang van zaken op de rampplek.

