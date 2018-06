Steeds meer Britten worden Belg, Duitser of Fransman NT TTR

30 juni 2018

15u53

Bron: BBC, AD 3 Sinds het brexitreferendum hebben al duizenden Britten in tal van EU-landen paspoorten aangevraagd. Dat blijkt uit een onderzoek van BBC.

In 2017 vroegen bijna dertienduizend Britten de nationaliteit van een EU-lidstaat aan. In 2016 waren dat er ongeveer vijfduizend tegenover 1800 in 2015.

Onder de Britten is Duitsland het populairst. Het aantal Britten dat zich liet naturaliseren tot Duitser, steeg van 549 in 2015 naar 7.493 in 2017. Ook België is populair. In 2014 stond het cijfer op 110. In 2017 steeg dat aantal tot 1.381.

De meeste aanvragers willen hun EU-burgerschap en de verworvenheden - zoals uitkeringen, pensioenen of het vrije verkeer van personen binnen de EU - behouden. Bijna anderhalf miljoen van hen wonen in een van de lidstaten. Daar werken ze, hebben ze een huis en in veel gevallen zitten hun kinderen er op school.