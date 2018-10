Steeds meer Amerikanen geloven in herverkiezing Trump

15 oktober 2018

Steeds meer Amerikanen geloven dat de Amerikaanse president Donald Trump in 2020 wordt herkozen. Volgens een peiling van CNN gelooft 46 procent daarin, terwijl 47 procent sceptisch is over zijn kansen. In maart geloofde 54 procent van de Amerikanen niet in een tweede termijn voor Trump.