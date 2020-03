Steeds meer alarmkreten in Italië wegens overbelasting ziekenhuizen KVE

11 maart 2020

14u36

Bron: Belga 7 Door de snelle stijging van het aantal Covid-19-zieken wordt in Italië steeds meer alarm geslagen over de overbelasting van de ziekenhuizen. Politici en artsen laten ernstige waarschuwingen horen. "We kunnen zo niet lang meer verdergaan", zo citeerde de krant Corriere della Sera Antonio Pesenti, de coördinator van de intensieve zorg in de crisisstaf van Lombardije.

Het aantal bedden op de afdelingen voor intensieve zorg in de zwaar getroffen regio Lombardije is al verhoogd. Maar het gevaar bestaat dat het aantal patiënten binnenkort de capaciteit van de ziekenhuizen overstijgt.

De president van de regio Abruzzen, Marco Marsilio, liet zich ook in drastische bewoordingen uit. Het aantal zieken in zijn regio ten oosten van Rome, die tot dusver niet in de schijnwerpers stond, stijgt dezer dagen snel. "De ziekenhuizen zitten qua opnamecapaciteit al aan hun grenzen, enkele afdelingen moesten gesloten of verkleind worden omdat artsen en verpleegkundigen die steeds in de frontlijn stonden, besmet zijn", schreef hij op Facebook.

Door de coronavirusgolf zijn in Italië tot dinsdag 631 mensen gestorven. Het totale aantal besmettingen met het virus in het land overschreed deze week de 10.000. De regering in Rome heeft beslist een hulppakket van miljarden in te zetten, dat ook voor de versterking van de gezondheidszorg zal worden aangewend.

