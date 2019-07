Steeds meer Afghaanse burgers gedood bij militaire operaties van regeringstroepen

30 juli 2019

Bij luchtaanvallen en grondoperaties van de Afghaanse regeringstroepen en hun bondgenoten komen steeds meer burgers om het leven. Het aantal burgers dat bij militaire acties van de regeringsgetrouwe troepen gewond raakte of gedood werd, steeg in de eerste helft van dit jaar met 31 procent naar 1.397 slachtoffers. Dat staat in een rapport van de VN-missie in Afghanistan (UNAMA).