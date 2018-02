Steeds meer aanwijzingen dat vrouwen die broer Kim Jong-un vermoordden echt niet wisten wat ze deden en in de val gelokt werden Koen Van De Sype

01 februari 2018

09u15

Bron: The Strait Times, CNN, Daily Mail 0 Een van de twee vrouwen die beschuldigd worden van de moord op Kim Jong-nam – de verbannen broer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un – haalde dezelfde ‘grap’ die hem het leven kostte ook al uit in de weken voor de aanslag. Dat heeft een onderzoeker van de politie in Maleisië verteld op het proces tegen de vrouwen. Ze riskeren de doodstraf als ze schuldig worden bevonden.

Kim Jong-nam stierf op 13 februari vorig jaar terwijl hij aan het wachten was op een vlucht naar Macau, op de internationale luchthaven van de Maleise hoofdstad Kuala Lumpur. De Indonesische Siti Aisyah (26) en de Vietnamese Doan Thi Huong (29) liepen op hem toe en smeerden iets op zijn gezicht, dat later een giftig zenuwgas bleek te zijn (VX). Enkele uren later was Kim dood. (lees hieronder verder)

De vrouwen hielden van bij het begin vol dat ze dachten dat ze deelnamen aan een verborgen camerashow voor een Japans YouTube-kanaal en er zijn steeds meer aanwijzingen dat ze de waarheid spreken. In de weken voor de aanslag werd Aisyah betaald om de ‘grap’ al eens uit te voeren in een winkelcentrum, zo vertelde onderzoeker Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz deze week tijdens een verhoor. Ze kreeg de opdracht van een Noord-Koreaanse man, die ook als verdachte wordt beschouwd in de zaak: James ofte Ri Ji U. Hij kreeg na de moord echter toestemming om het land te verlaten na een diplomatieke rel met Noord-Korea over de zaak.

Taxichauffeur

Aisyah was aan James voorgesteld door een taxichauffeur, volgens de rechercheur. “Kamaruddin Masiod benaderde haar in de Beach Club in Kuala Lumpur”, klonk het, “toen hij enkele passagiers oppikte.” Op een foto zijn de drie samen te zien in een winkelcentrum. “Kamaruddin was er getuige van hoe de beschuldigde de ‘grap’ drie keer oefende in januari. Ze kreeg 82 euro voor haar werk en daarvan gaf ze een vierde aan de taxibestuurder.” (lees hieronder verder)

Naast de twee vrouwen worden ook vier Noord-Koreaanse mannen beschuldigd van de moord op Kim Jong-nam. Zij zijn nog op vrije voeten. Volgens de Verenigde Staten en Zuid-Korea zit het Noord-Koreaanse regime achter de aanslag, maar dat wordt ontkend door Pyongyang. Noord-Korea hield net na de aanslag ook vol dat de dode man Kim Chol was – zoals zijn diplomatiek paspoort aangaf – en dat hij was gestorven aan een hartaanval.

Getuige

Maandag vertelde een getuige nog aan de rechtbank dat Kim een ongeïdentificeerde Amerikaan had ontmoet op het Maleise vakantie-eiland Langkawi, vier dagen voor zijn dood. Volgens de Japanse krant Asahi Shimbun ging het om een agent van de Amerikaanse geheime dienst en zou de broer van Kim Jong-un hem informatie hebben doorgespeeld. De laptop en de USB-drive van Kim werden volgens de politie voor het laatst gebruikt op die dag.

Het proces gaat verder op 8 februari.