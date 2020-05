Steeds krachtiger Duits pleidooi om grenzen weer te openen TT

11 mei 2020

14u31

Bron: ANP 0 In Duitsland groeit de politieke wil om de grenzen met de buurlanden weer te openen. De meeste grenzen gingen midden maart dicht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Duitsland gooide de grens met onder meer Nederland en België niet helemaal op slot om de handel en het grensverkeer niet te dwarsbomen.

Inmiddels pleit regeringspartij CDU van bondskanselier Angela Merkel voor het beëindigen van de grenscontroles, als alle veiligheidsmaatregelen rond corona maar worden toegepast. Toppolitici van de christendemocraten, zoals CDU-premiers van meerdere deelstaten, noemen een snelle terugkeer naar de normale situatie voor corona wenselijk. Ook bij sommige kopstukken van de sociaaldemocratische coalitiepartner van Merkel, de SPD, zijn dezelfde geluiden te horen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken staat daarmee onder groeiende druk te bewegen. Naar verluidt wil de regering in Berlijn in ieder geval tot vrijdag aan grenscontroles vasthouden. De komende dagen wordt gekeken hoe het verder moet.



Door de grenscontroles mogen buitenlanders die niet in Duitsland wonen, het land niet in zonder "goede" reden. Onder anderen grenspendelaars, vrachtwagenchauffeurs en mensen met een medisch beroep kunnen wel heen en weer reizen. Ondertussen is al ruim 100.000 keer iemand tegengehouden.