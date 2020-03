Statistisch model Witte Huis houdt rekening met 80.000 doden tegen juni, piek over twee weken: meer dan 2.200 doden per dag TT

31 maart 2020

14u13

Bron: CNN, Reuters 0 Het Witte Huis gaat er met cijfers van een rekenmodel van de Universiteit van Washington van uit dat de coronacrisis in de Verenigde Staten over twee weken op zijn hoogtepunt zal zijn. Op 15 april zouden er volgens het model meer dan 2.200 doden vallen, bovendien kan dat cijfer nog hoger uitvallen als niet alle maatregelen volgehouden worden. Tegen juni zouden er meer dan 80.000 doden gevallen zijn.

Het model, dat ook online terug te vinden is, is opgemaakt door het Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) van de Universiteit van Washington, en berekende voor elke van de 50 staten verschillende scenario's, afhankelijk van de genomen en nog te nemen maatregelen. Deborah Birx, de Witte Huis-coördinator die verantwoordelijk is voor de aanpak van de coronacrisis, verwees zondag naar twaalf verschillende statistische modellen, maar ook naar dat van het IHME, “dat op dezelfde resultaten uitkomt”.

Het IHME-model ziet de curve van het aantal doden per dag gestaag groeien de komende twee weken. Nu donderdag of vrijdag zouden de Verenigde Staten voor het eerst 1.000 doden per dag kennen, tot de piek op 15 april bereikt zou worden. Dan zouden er volgens het model meer dan 2.200 doden vallen. Met de foutenmarge erbij gaat het om minimaal 1.100 doden en maximaal 3.400. In heel het land zouden er dan 224.000 ziekenhuisbedden nodig zijn, een tekort van 61.000. Pas daarna zou de curve beginnen dalen.



Tegen 6 april zouden er in de Verenigde Staten zo al meer dan 10.000 doden gevallen zijn, tegen 1 mei zal dat cijfer volgens het model oplopen tot 60.000. Nog een maand later zou het gaat om meer dan 80.000 doden. Het model gaat ervan uit dat alle social distancing-maatregelen nog maanden worden volgehouden. Gebeurt dat niet, dan kunnen de cijfers nog naar boven worden bijgesteld.

Epicentrum New York

De staat New York blijft het grootste epicentrum van de uitbraak, volgens het model. Daar vallen nu al zo’n 200 doden per dag, en wordt volgens de voorspellingen al op 10 april de piek bereikt. In totaal zouden er in de staat meer dan 15.000 mensen komen te overlijden.

Eerder meldde dokter Anthony Fauci, de belangrijkste adviseur van het Witte Huis in de coronacrisis en lid van de Coronavirus Task Force, al dat hij verwacht dat er uiteindelijk 100.000 tot 200.000 doden zullen vallen in totaal.

Tests

De Amerikaanse president Donald Trump zei gisterenavond dat er nu meer dan een miljoen mensen zijn getest op het nieuwe coronavirus in de Verenigde Staten. “Vandaag hebben we een historische mijlpaal bereikt in onze oorlog tegen het coronavirus”, aldus Trump tijdens een persconferentie in het Witte Huis. “Er zijn meer dan een miljoen Amerikanen getest - meer dan in welk ander land dan ook.”

Minister van Volksgezondheid Alex Azar zei dat er bijna 100.000 tests per dag worden uitgevoerd in de VS, die de meest bevestigde gevallen van coronavirus ter wereld hebben, met bijna 160.000.

De regering-Trump is onder vuur komen te liggen vanwege de langzame uitrol van tests en de gouverneurs blijven klagen over een gebrek aan testcapaciteit. Trump verklaarde gisteren wel dat de huidige maatregelen - in de vorm van richtlijnen voor de aparte staten - mogelijk nog strenger zullen worden.

Lees ook:

IN KAART. Coronavirus zet wereldwijde opmars verder

“Dit kan Trump heel slecht uitkomen”: corona zal Amerikaanse presidentsverkiezingen beïnvloeden (+)

VS stevent recht op catastrofe af: “Ik heb mijn partner nooit eerder zien huilen, nu stroomden de tranen over zijn wangen” (+)