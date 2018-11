Station Atocha in Madrid opnieuw vrijgegeven na melding over mogelijk explosief, ook treinverkeer in Barcelona hervat ADN TT

07 november 2018

09u53

Bron: Belga, Reuters, ANP 1 In de Spaanse stad Barcelona zijn vanmorgen twee perrons van het belangrijke treinstation Sants geëvacueerd. De politiescanner merkte een mogelijk explosief op in een bagagestuk. Na controle werd het station weer vrijgegeven, maar kort daarop werd in de Spaanse hoofdstad Madrid het station Atocha dan weer ge ëvacueerd. Volgens Spaanse media kwam daar de hogesnelheidstrein aan met daarop de persoon die het verdachte bagagestuk bij zich had toen die in Barcelona was opgestapt. Enige tijd later maakte de politie bekend dat het om een vals alarm ging.

Het veiligheidsprotocol in Barcelona werd meteen geactiveerd. Passagiers van de twee perrons werden geëvacueerd. De explosievenopruimingsdienst rukte uit en controleerde het voorwerp dat op een granaat leek. Intussen is die controle afgerond en is het treinverkeer weer vrijgegeven. Wat er uiteindelijk in de koffer bleek te zitten is onduidelijk, maar spoorwegmaatschappij Adif liet in de loop van de ochtend weten dat alle treinen weer rijden.

Om 10 uur kwam vanuit Madrid dan de melding binnen dat het station Atocha volledig werd ontruimd. Volgens Spaanse media was daar een hogesnelheidstrein aangekomen vanuit Barcelona met daarop de persoon aan wie het verdachte bagagestuk toebehoort. De verdachte zou zijn bagage in Barcelona hebben achtergelaten en op de trein naar Madrid zijn gestapt.

Maar rond 10.30 uur liet de Spaanse nationale politie weten dat beide evacuaties berustten op een vals alarm en dat ook het station van Atocha opnieuw werd vrijgegeven.

Atocha is het belangrijkste treinstation van Madrid. Bij aanslagen in en rond het station kwamen op 11 maart 2004 193 mensen om het leven, 2.000 anderen raakten gewond.

A las 10:00 horas se ha suspendido la circulación de trenes en Atocha Cercanías y Puerta de Atocha por orden policial. La estación ha sido desalojada. Renfe(@ Renfe) link

🚩URGENTE: Nuestros agentes han realizado las comprobaciones pertinentes en la estación de #Atocha de #Madrid y se trata de una FALSA ALARMA.

Se desmonta el dispositivo policial. Todo vuelve a la NORMALIDAD.

En cuestiones de seguridad, confía únicamente en fuentes oficiales. Policía Nacional(@ policia) link

La policía acaba de desalojar Atocha. No sabemos que pasa pic.twitter.com/dbWYUSOT8j Jose Armando Gomez(@ Joargomez) link