Start Amazon met het aanbieden van zichtrekeningen? kg

05 maart 2018

16u52

Bron: Belga 0 Amazon voert gesprekken met verschillende Amerikaanse banken, waaronder JPMorgan Chase & co, omdat het zichtrekeningen aan zijn klanten wil aanbieden. Dat schrijft de Wall Street Journal. De Amerikaanse internetgigant zou niet de ambitie hebben om zelf een bank te worden, maar dus wel een Amazon-rekening via derden willen aanbieden.

De Amazon-rekening is vooral gericht op jongere klanten en klanten zonder bankrekening, klinkt het. Hoe de dienst concreet zal werken, is nog niet geweten. Wel is duidelijk dat het nieuwe product Amazon heel wat voordelen kan opleveren. Door zelf zo'n rekening ter beschikking te stellen, moet Amazon minder betalen voor transacties met financiële instellingen. Het biedt de e-commercegigant ook toegang tot nuttige informatie, zoals het inkomen of het uitgavenpatroon van klanten.

Geen nieuwe concurrent

Met de nieuwe plannen betreedt Amazon opnieuw een bijkomend territorium. Eerder maakte de e-commercereus al een intrede op de logistieke markt met de introductie van een eigen bezorgdienst, tot ontevredenheid van huidige logistieke marktleiders FedEx en UPS. Ook de financiële sector vreesde al langer dat Amazon in haar vaarwater zou komen. Zover lijkt het echter niet te komen. Uit de gesprekken is het duidelijk dat Amazon op zoek is naar een samenwerking, en zich voorlopig niet opstelt als een concurrent.

Amazon en JPMorgan bieden nu al gezamenlijk een kredietkaart aan. De nieuwe dienst zou daarvan afwijken, hoewel veel details nog niet bekend zijn, aldus de Wall Street Journal. Eerder introduceerde Amazon ook een eigen betaalmethode: Amazon Pay. De betaaldienst staat toe om op Amazon en daarbuiten te betalen met een gekoppelde bankrekening.