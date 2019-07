Starbucks zet zes agenten buiten nadat klant zich “onveilig” voelt in VS kg

07 juli 2019

11u30

Bron: CNN 0 Starbucks biedt zijn verontschuldigingen aan nadat het een groepje politieagenten de deur wees in één van de filialen in de Amerikaanse staat Arizona. De politieagenten bezorgden een andere klant een “onveilig” gevoel, waardoor ze werden gevraagd om te vertrekken.

Zes politieagenten van het departement Tempe, in Arizona, stapten afgelopen donderdag een Starbucks-vestiging binnen voor een koffiepauze. Nadat ze betaald hadden en hun koffie al staand opdronken, werden ze op de schouder getikt door één van de werknemers. Een andere klant “voelde zich niet veilig” door de zichtbare aanwezigheid van de politie, klonk het. De barista vroeg de agenten daarom om te vertrekken, of om minstens uit het zicht van de klant te gaan staan. De agenten besloten de zaak te verlaten.

Dump Starbucks

Een dag later maakten ze hun teleurstelling bekend op de Facebookpagina van de Tempe Officers Association. “Nul respect”, klonk het. “Verschillende van de agenten die werden gevraagd om te vertrekken waren veteranen die hebben gevochten voor dit land.” Het bericht werd vergezeld van een groot logo met “Dump Starbucks”. Die hashtag werd ook gebruikt door sympathisanten op sociale media, bericht CNN.

“Hoewel de barista beleefd was, was de vraag op zich aanstootgevend. Jammer genoeg is zo’n behandeling in 2019 maar al te normaal geworden”, laat de Tempe Officers Association in een officieel statement weten.

Excuses

Op zaterdag reageerde Starbucks zelf op de hetze. De koffieketen bood zijn verontschuldigingen aan en verzekert dat de nodige maatregelen worden genomen om te voorkomen dat iets dergelijks nog eens gebeurt. “Wanneer die agenten de winkel binnenkwamen en een klant bezorgd was over hun aanwezigheid, zouden ze verwelkomd moeten worden en behandeld met waardigheid en het grootste respect door onze partners (werknemers)”, luidde het in een schriftelijke reactie.