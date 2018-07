Starbucks stopt met plastic rietjes Arne Adriaenssens

09 juli 2018

15u47

Bron: Eigen berichtgeving 1 Vanaf 2020 zal Starbucks geen plastic rietje meer in je drankje prikken. Dat liet de koffiegigant zelf weten. Wereldwijd gebruikt het bedrijf zo’n miljard rietjes per jaar.

Wie al eens een Frappuchino of ijsthee gaat halen bij Starbucks, zal er vanaf 2020 geen plastic rietje meer in terugvinden. De koffieketen gaat deze binnen anderhalf jaar uit al hun zaken bannen. En dat zijn er wel wat. Met meer dan 28.000 winkels gebruikt de keten een miljard rietjes per jaar.

De deksels met rietje worden vervangen door deksels met een mondstuk aan. Zo zou je me evenveel gemak uit je beker kunnen drinken.

Het enige drankje waar Starbucks nog wel een rietje in zal stoppen zijn de frappuchino’s. Voor deze drankjes zullen ze overschakelen op 100% recycleerbare exemplaren.