Starbucks opent eerste filiaal in Italië: "Alsof Italië een anticorruptiebureau in Zweden zou openen"

07 september 2018

19u08

Bron: ANP, AD.nl, CNN 1 Italië, hét land van de koffie. Opvallend en gewaagd dus dat Starbucks er vandaag zijn allereerste vestiging heeft geopend. Het is alsof je een anticorruptiekantoor opent in Zweden, grapt een Italiaan op Twitter. Toch werd het een positieve start. Voor het filiaal in Milaan stond een lange rij met honderden toeristen en Italianen. "Ik hoop dat de koffie hier beter smaakt dan in Amerika", aldus een nieuwsgierige klant.

Starbucks heeft 29.000 koffiezaken wereldwijd, maar het koffieland bij uitstek, Italië, ontbrak nog. Voor Italiaanse puristen is het in ieder geval vloeken in de kerk. Maar marktonderzoekers denken dat jonge Italianen wél openstaan voor andere smaken. Er wordt ook verwezen naar het voorbeeld van keten Domino's Pizza, dat een niche heeft gevonden in Italië ondanks initieel scepticisme: een Amerikaanse keten die pizza's verkoopt aan Italianen?

De Amerikanen halen in ieder geval alles uit de kast om de Italiaanse koffiedrinker te overtuigen. Het gebouw is indrukwekkend: als een operagebouw, met veel koper, steen en glas waardoor het een industriële sfeer heeft gekregen. Bezoekers kunnen binnen het hele proces van koffie maken volgen. "Het begint met groene koffie die uit jutezakken wordt gegoten, vervolgt zijn weg naar de koffiebrander, wordt geveegd op koelplateaus en bereikt een dramatisch crescendo als de 6,5 meter hoge bronzen vat zich ontvouwt als een bloeiende bloem", zoals Starbucks het zelf beschrijft. Als de koffie uit de speciale ontgassingsruimte komt, suist de koffie boven je hoofd door de koperen pijpen in de silo's bij de koffiebars.

Geen Frappuccino's

Een hele ervaring. Maar... dit lijkt niet op Starbucks, signaleert Danilo Scuri op Twitter, want deze koffietent heeft een Italiaanse stijl. Dat klopt ook wel: de kenmerkende zeermeermin is niet te zien van buitenaf. En er zijn nog meer verschillen: zo staan er geen frappuccino's en andere bekende koffiedrankjes van Starbucks op het menu. Er wordt meer ingezet op kleine kopjes en het eten wordt verzorgd door een Italiaanse bakker. "Is het eigenlijk wel een Starbucks?", vraagt een Twitteraar zich af. "Geen donuts, geen frozen cappuccino's, geen verkeerd gespelde namen op je beker. Is het niet gewoon een Italiaanse bar?"

Aanpassen aan de markt, heet dat. Starbucks richt zich overigens op het bovenste marktsegment. Een espresso kost 1,80 euro, veel meer dan in de meeste Italiaanse koffiebars.

Levensdroom

Het veroveren van Italië is de levensdroom van de man die Starbucks groot heeft gemaakt, ex-bestuursvoorzitter Howard Schultz. Hij bezocht het land in 1983, toen zijn werkgever Starbucks nog een klein winkeltje voor koffiebonen in Seattle was. In Milaan zag Schultz hoe mensen op elke straathoek koffie konden kopen en dat klanten er bleven hangen om met elkaar te praten.

Schultz besloot Starbucks te verlaten en zelf zo'n bar op te richten. Die noemde hij Il Giornale, naar de lokale krant in Milaan. Het werd een succes en twee jaar later kon hij Starbucks overkopen voor een paar miljoen dollar. Inmiddels wordt het vermogen van Schultz geschat op enkele miljarden.

Voor het einde van het jaar wil Starbucks nog drie vestigingen in Milaan openen.