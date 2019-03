Stapt May op? Zo hobbelig was haar parcours tot dusver Daimy Van den Eede

28 maart 2019

07u15

Bron: AP 0

De Britse premier Theresa May belooft dat ze ontslag neemt als het Lagerhuis haar brexitdeal na twee verwerpingen alsnog goedkeurt. May blijft ervan overtuigd dat een gecontroleerde brexit op 22 mei, waarbij er afspraken gemaakt zijn met de Europese Unie, de beste oplossing is. Maar de kans dat de deal wordt goedgekeurd, is klein. Het parcours van May wordt dag na dag chaotischer. Een overzicht van haar periode als Britse premier.