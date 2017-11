Stapje dichter bij veilige zelfrijdende auto’s? Apple stelt nieuwe technologie ‘VoxelNet’ voor ep

16u22

Bron: The Next Web 3 EPA Apple heeft lang beweerd niet geïnteresseerd te zijn in zelfrijdende auto’s. Maar in juni heeft het techbedrijf officieel bevestigd dat het in deze technologie investeert, en durfde het project zelfs de moeder van alle artificiële intelligentieprojecten te noemen. Maar toen werd er niet meer over gelost. Vandaag heeft het bedrijf een klein tipje van de sluier opgelicht.

Onderzoekers en experts in machinaal leren Yin Zhou en Oncel Tuzel publiceerden vorige week een paper waarin ze de eerste doorbraken van het zelfrijdend project van Apple voorstelden. En het lijkt wel een belangrijke stap die de concurrentie in de autowereld zenuwachtig kan maken.

De paper onthult dat het team dat aan het project werkt een nieuwe technologie heeft ontwikkeld voor het detecteren van kleine obstakels, ze baseerden zich op de methode Light Detection and Ranging (LiDAR) om het systeem VoxelNet te maken. De onderzoekers beweren dat de technologie van Apple beter is dan die van de concurrentie omdat die niet alleen auto’s, maar ook voetgangers en fietsers spot.

Experimenten tonen aan dat VoxelNet met grote voorsprong efficiënter is dan de 3D-detectiesystemen van LiDAR. Volgens getuigen is Apple de technologie al aan het testen op de wegen in Californië. Het bedrijf zou zelfs eerder dit jaar tests met zelfrijdende shuttles tussen de verschillende Apple-campussen hebben uitgevoerd.