Stap richting vrede? Saudi-Arabië laat 128 Jemenitische Houthi-gevangenen vrij kv

28 november 2019

17u11

Bron: Belga 0 Na een gevangenenruil met Saudi-Arabië zijn 128 Jeminitische Houthi-rebellen teruggekeerd naar hun thuisland. Ze zijn geland in de Jeminitische hoofdstad Sanaa. Dat heeft het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) vandaag meegedeeld.

De ruil geldt als teken van hoop dat een oplossing kan gevonden worden voor het al jaren durende bloedige conflict in het straatarme land. De vrijlating is een bewijs van de goede wil van de conflictpartijen, aldus VN-bemiddelaar Martin Griffiths.

In Jemen woedt sinds 2014 een burgeroorlog. De Houthi-rebellen controleren grote delen van het land. Ze hebben ook de internationaal erkende regering van president Abd Rabbo Mansour al-Hadi uit de hoofdstad Sanaa verdreven. Een militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië strijdt tegen de rebellen door onder meer luchtaanvallen uit te voeren. De Saoedische regering ziet in de Houthi's bondgenoten van haar erfvijand Iran.



De Houthi's en de Jemenitische regering werden het in december vorig jaar onder bemiddeling van de Verenigde Naties eens over de uitwisseling van ongeveer 16.000 gevangenen. Begin deze maand luidde het in kringen van de rebellen dat ze "geheime" gesprekken voerden met Saoedi-Arabië over de oorlog in Jemen. De Saoedische militaire coalitie kondigde deze week ook een versoepeling van de blokkade van de luchthaven van Sanaa aan, om patiënten te laten behandelen.