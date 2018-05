Standbeeld van Karl Marx in Trier in brand gestoken ADN

10 mei 2018

14u30

Bron: ANP 6 Duidelijk niet iedereen in de Duitse stad Trier is blij met het onlangs onthulde standbeeld van de filosoof Karl Marx in het centrum van de stad. De brandweer moest deze ochtend een brand bij het bronzen beeld blussen.

Onbekenden hadden een spandoek om het beeld gedrapeerd en dat vervolgens aangestoken. De schade bleef volgens Duitse media beperkt. Wie er achter de 'aanslag' zit is niet bekend, want de tekst op het spandoek was niet meer te lezen.

Afgelopen zaterdag was het 200 jaar geleden dat Marx werd geboren in Trier. Het drie ton zware standbeeld van de filosoof en auteur van 'Das Kapital' is een geschenk van de Chinese staat naar aanleiding van de verjaardag van de denker die aan de basis van het communisme ligt.

Dieter Dombrowski, voorzitter van de Duitse Unie van Slachtoffers van Communistische Tirannie (UOKG), noemde het standbeeld eerder "onrespectvol en inhumaan tegenover slachtoffers van misdaden die teruggebracht kunnen worden tot de ideeën van Karl Marx". In de stad ontstond heel wat protest. Toch werd het standbeeld door de gemeenteraad van Trier aanvaard met 42 stemmen voor en 7 tegen.

Meer over Karl Marx

Trier