Standbeeld van iconische kus op einde van WWII beklad met #MeToo-graffiti

20 februari 2019

Bron: BBC 0 Daags nadat de kussende matroos George Mendonsa is gestorven, is het standbeeld van Mendonsa die een onbekende vrouw op straat kust uit blijdschap dat Japan zich had overgegeven aan de VS aan het einde van WOII, beklad met rode graffiti. #MeToo stond te lezen op de benen van de vrouw. De graffiti werd intussen weer verwijderd.

Het standbeeld in Sarasota in de Amerikaanse staat Florida stelt het iconische moment voor waarop matroos George Mendonsa de eerste de beste vrouw op straat in New York vastgrijpt en kust nadat het heuglijke nieuws bekend was geraakt dat Japan zich had overgegeven aan de VS op 14 augustus 1945. Het moment werd vastgelegd op foto en in Florida in de vorm van het beeld dat nu door vandalen werd aangepakt.

Hoewel het beeld voor de meesten een moment van glorie en uitgelaten, onbezonnen extase voorstelt, gingen er de voorbije jaren steeds meer stemmen op dat het tafereel, verheven tot cultureel icoon, een overduidelijk voorbeeld was van ongewenste seksuele intimiteiten. De tandartsassistente die Mendonsa kuste, Greta Zimmer Friedman, had voor de kus immers nooit toestemming gegeven.

VANDALIZED. Some bonehead vandalized the ‘Unconditional Surrender’ statue in #Sarasota - a day after the sailor who made it famous passed away. According to police, the damage caused was at least $1,000. #sarasotafl #florida (via Sarasota Police Department) pic.twitter.com/JNR3rh1MeQ Josh Benson(@ WFLAJosh) link

In 2015 bevestigde Friedman in een interview dat de kus inderdaad niet haar keuze was en dat ze door Mendonsa werd vastgegrepen. Tegelijkertijd zei ze toen ook dat het voor haar een “feestelijke daad” was en “gewoon een uitdrukking van dankbaarheid dat de oorlog voorbij was”. Haar zoon bevestigde na haar dood in 2016 dat ze de kus niet als iets negatiefs zag.

Nadat de politie van Sarasota foto’s van het gevandaliseerde standbeeld op de sociale media hadden gedeeld, reageerden velen vol onbegrip. “Dit standbeeld staat voor een tijd waar veel mensen geen voeling meer mee hebben", schreef iemand op Facebook. “Het hele land was aan het einde van de oorlog aan het vieren - het land was verenigd in die feeststemming.”

Anderzijds zijn er ook mensen die sympathiseren met de vandalen. “Het standbeeld mag dan wel ‘Onvoorwaardelijke Overgave’ heten, er was hier eerder sprake van ‘Onvrijwillige Overgave’. Friedman kende deze man niet, hij nam haar gewoon beet en kuste haar”, luidde het.

“Ik zeg niet dat deze vrouw zich een slachtoffer voelde, maar technisch gezien was dit wel een ongewilde en ongevraagde seksuele daad. Niet meer, niet minder", opperde iemand anders.